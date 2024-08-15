https://ria.ru/20240815/pentagon-1966431244.html

Пентагон назвал сумму расходов США на Украину и укрепление НАТО в Европе

Пентагон назвал сумму расходов США на Украину и укрепление НАТО в Европе - РИА Новости, 15.08.2024

Пентагон назвал сумму расходов США на Украину и укрепление НАТО в Европе

Общая сумма расходов США на поддержку Украины и укрепление НАТО в Европе с начала российской специальной военной операции превысила 174 миллиарда долларов,... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T16:48

2024-08-15T16:48

2024-08-15T16:58

в мире

сша

украина

европа

нато

пентагон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_745:222:3072:1531_1920x0_80_0_0_57dae68fcc4084040094db3db9ccf997.jpg

ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Общая сумма расходов США на поддержку Украины и укрепление НАТО в Европе с начала российской специальной военной операции превысила 174 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне."С февраля 2022 года конгресс США выделил свыше 174,19 миллиарда долларов дополнительного финансирования для ответа США на вторжение России на Украину", - говорится в докладе.Указанная сумма включает в себя расходы на поставку вооружений Киеву, траты на замещение американских военных складов взамен поставляемым ВСУ средствам, прямую бюджетную поддержку, гуманитарные расходы, а также деньги на укрепление присутствия НАТО в Европе.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240815/pentagon-1966428451.html

https://ria.ru/20240808/evrosoyuz-1964769204.html

сша

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, европа, нато, пентагон