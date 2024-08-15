Пентагон назвал сумму расходов США на Украину и укрепление НАТО в Европе
Пентагон: США потратили на Украину и укрепление НАТО в Европе более $174 млрд
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Общая сумма расходов США на поддержку Украины и укрепление НАТО в Европе с начала российской специальной военной операции превысила 174 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне.
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"С февраля 2022 года конгресс США выделил свыше 174,19 миллиарда долларов дополнительного финансирования для ответа США на вторжение России на Украину", - говорится в докладе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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