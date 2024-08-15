https://ria.ru/20240815/pentagon-1966428451.html

ВСУ испытывают нехватку оружия и боеприпасов, заявил Пентагон

ВСУ испытывают нехватку оружия и боеприпасов, заявил Пентагон - РИА Новости, 15.08.2024

ВСУ испытывают нехватку оружия и боеприпасов, заявил Пентагон

ВСУ испытывают нехватку вооружений и боеприпасов, что лишает их возможности проводить масштабные контрнаступления по меньшей мере в течение полугода, говорится... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T16:37

2024-08-15T16:37

2024-08-15T16:51

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. ВСУ испытывают нехватку вооружений и боеприпасов, что лишает их возможности проводить масштабные контрнаступления по меньшей мере в течение полугода, говорится в обнародованном в четверг докладе генерального инспектора Пентагона."ВСУ по-прежнему не имеют достаточно вооружений и боеприпасов, в особенности артиллерии, средств противовоздушной обороны и дальнобойных средств поражения, чтобы преодолеть преимущество России в воздушном и наземном пространстве. По состоянию на июнь, боеприпасы США начали поступать на линию фронта, однако и эта помощь почти наверняка окажется недостаточной по сравнению с расходуемыми Россией 10 тысячами снарядов в сутки", - следует из документа оборонного ведомства США.В Пентагоне пришли к выводу, что украинские вооруженные силы, "вероятно, сохранят способность продолжать вести оборонительные действия, но не проводить крупномасштабные контрнаступления, по крайней мере, в течение ближайших 6 месяцев".

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