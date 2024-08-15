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ВСУ испытывают нехватку оружия и боеприпасов, заявил Пентагон
ВСУ испытывают нехватку оружия и боеприпасов, заявил Пентагон - РИА Новости, 15.08.2024
ВСУ испытывают нехватку оружия и боеприпасов, заявил Пентагон
ВСУ испытывают нехватку вооружений и боеприпасов, что лишает их возможности проводить масштабные контрнаступления по меньшей мере в течение полугода, говорится... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T16:37
2024-08-15T16:37
2024-08-15T16:51
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. ВСУ испытывают нехватку вооружений и боеприпасов, что лишает их возможности проводить масштабные контрнаступления по меньшей мере в течение полугода, говорится в обнародованном в четверг докладе генерального инспектора Пентагона."ВСУ по-прежнему не имеют достаточно вооружений и боеприпасов, в особенности артиллерии, средств противовоздушной обороны и дальнобойных средств поражения, чтобы преодолеть преимущество России в воздушном и наземном пространстве. По состоянию на июнь, боеприпасы США начали поступать на линию фронта, однако и эта помощь почти наверняка окажется недостаточной по сравнению с расходуемыми Россией 10 тысячами снарядов в сутки", - следует из документа оборонного ведомства США.В Пентагоне пришли к выводу, что украинские вооруженные силы, "вероятно, сохранят способность продолжать вести оборонительные действия, но не проводить крупномасштабные контрнаступления, по крайней мере, в течение ближайших 6 месяцев".
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ВСУ испытывают нехватку оружия и боеприпасов, заявил Пентагон
Пентагон: ВСУ не проводят крупные наступления из-за нехватки оружия и снарядов