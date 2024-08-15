https://ria.ru/20240815/pentagon-1966423537.html
Киев запрашивает боеприпасы, которые уже не производят, заявили в Пентагоне
Киев запрашивает боеприпасы, которые уже не производят, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 15.08.2024
Киев запрашивает боеприпасы, которые уже не производят, заявили в Пентагоне
Ряд запрашиваемых Украиной разновидностей артиллерийских боеприпасов больше не производятся в США, их объемы сократились до критически низких показателей, что... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T16:22
2024-08-15T16:22
2024-08-15T16:38
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Ряд запрашиваемых Украиной разновидностей артиллерийских боеприпасов больше не производятся в США, их объемы сократились до критически низких показателей, что делает невозможным обеспечение потребностей ВСУ на должном уровне в среднесрочной перспективе, говорится в обнародованном в четверг докладе генерального инспектора Пентагона."ВСУ продолжают запрашивать передачу боеприпасов, в то время как некоторые из их разновидностей, которые больше не производятся и не поставляются Соединенными Штатами, сократились до критического уровня", - следует из доклада.В Пентагоне отметили, что прогнозируемые объемы поставок такого рода боеприпасов достаточны для достижения ВСУ своих краткосрочных целей, чего нельзя сказать про среднесрочную перспективу."Нынешний уровень поставок боеприпасов для артиллерийских систем не будет соответствовать требованиям восстановления и формирования сил ВСУ", - указано в докладе генерального инспектора министерства обороны США.
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РИА Новости
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в мире, киев, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, украина
В мире, Киев, США, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Украина
Киев запрашивает боеприпасы, которые уже не производят, заявили в Пентагоне
Пентагон: некоторые запрашиваемые Киевом боеприпасы уже не производятся в США
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Ряд запрашиваемых Украиной разновидностей артиллерийских боеприпасов больше не производятся в США, их объемы сократились до критически низких показателей, что делает невозможным обеспечение потребностей ВСУ на должном уровне в среднесрочной перспективе, говорится в обнародованном в четверг докладе генерального инспектора Пентагона.
"ВСУ продолжают запрашивать передачу боеприпасов, в то время как некоторые из их разновидностей, которые больше не производятся и не поставляются Соединенными Штатами, сократились до критического уровня", - следует из доклада.
В Пентагоне отметили, что прогнозируемые объемы поставок такого рода боеприпасов достаточны для достижения ВСУ своих краткосрочных целей, чего нельзя сказать про среднесрочную перспективу.
"Нынешний уровень поставок боеприпасов для артиллерийских систем не будет соответствовать требованиям восстановления и формирования сил ВСУ", - указано в докладе генерального инспектора министерства обороны США.