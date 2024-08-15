https://ria.ru/20240815/pentagon-1966423537.html

Киев запрашивает боеприпасы, которые уже не производят, заявили в Пентагоне

Киев запрашивает боеприпасы, которые уже не производят, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 15.08.2024

Киев запрашивает боеприпасы, которые уже не производят, заявили в Пентагоне

Ряд запрашиваемых Украиной разновидностей артиллерийских боеприпасов больше не производятся в США, их объемы сократились до критически низких показателей, что... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T16:22

2024-08-15T16:22

2024-08-15T16:38

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Ряд запрашиваемых Украиной разновидностей артиллерийских боеприпасов больше не производятся в США, их объемы сократились до критически низких показателей, что делает невозможным обеспечение потребностей ВСУ на должном уровне в среднесрочной перспективе, говорится в обнародованном в четверг докладе генерального инспектора Пентагона."ВСУ продолжают запрашивать передачу боеприпасов, в то время как некоторые из их разновидностей, которые больше не производятся и не поставляются Соединенными Штатами, сократились до критического уровня", - следует из доклада.В Пентагоне отметили, что прогнозируемые объемы поставок такого рода боеприпасов достаточны для достижения ВСУ своих краткосрочных целей, чего нельзя сказать про среднесрочную перспективу."Нынешний уровень поставок боеприпасов для артиллерийских систем не будет соответствовать требованиям восстановления и формирования сил ВСУ", - указано в докладе генерального инспектора министерства обороны США.

https://ria.ru/20240814/spetsoperatsiya-1966196850.html

https://ria.ru/20240812/patel-1965806023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, украина