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Паслер: зарплата учителей в Оренбуржье увеличится еще на 6% с сентября - РИА Новости, 15.08.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
17:23 15.08.2024 (обновлено: 17:43 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/pasler-1966440079.html
Паслер: зарплата учителей в Оренбуржье увеличится еще на 6% с сентября
Паслер: зарплата учителей в Оренбуржье увеличится еще на 6% с сентября - РИА Новости, 15.08.2024
Паслер: зарплата учителей в Оренбуржье увеличится еще на 6% с сентября
Педагоги Оренбургской области с сентября текущего года станут получат еще на 6% больше, это уже третья индексация в этом году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T17:23
2024-08-15T17:43
оренбургская область
саракташский район
денис паслер
учителя
зарплата
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Педагоги Оренбургской области с сентября текущего года станут получат еще на 6% больше, это уже третья индексация в этом году, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Изначально на 2024 год мы предусмотрели рост заработной платы указных категорий работников – более 8%, что соответствовало темпу роста зарплаты в целом по экономике региона. В марте приняли решение об опережающем темпе роста средней зарплаты педагогов общего образования, детских садов и среднего профессионального образования – плюсом на 6%. До конца года мы должны обеспечить рост доходов учителей в школах, педагогов в детских садах и учреждениях дополнительного образования, колледжах, работников культуры, врачей, медсестер, социальных работников", - сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер на областном августовском совещании педагогических работников. Он отметил, что всего в области более 60 тысяч таких работников. Глава региона поручил соцблоку совместно с министерством финансов и главами муниципалитетов повысить заработную плату этим специалистам из расчета 50 800 рублей. "С сентября зарплата педагогов вырастет еще на 6% – дополнительно направим на это 800 миллионов рублей. Таким образом, за год зарплата учителей вырастет на 20%. Педагогическое сообщество в Оренбуржье – это сила. В обучении и воспитании детей. В совместной работе с родительским сообществом. В сохранении традиционных ценностей. В приумножении достижений региона и нашей страны. Без вашего участия, без участия школы – это невозможно. Я уверен, мы можем быть спокойны за будущее наших детей с такими педагогами, воспитателями, учителями, наставниками. Благодарю за ваш труд!" – отметил Паслер. Он наградил педагогов Почетной грамотой министерства просвещения РФ, благодарственным письмом первого замминистра просвещения, благодарственным письмом губернатора Оренбургской области и знаком отличия "Педагог Оренбуржья" за профессионализм, преданность делу образования и вклад в развитие образовательной системы региона. В четверг в историко-мемориальном музее В.С. Черномырдина в селе Черный Отрог Саракташского района прошло областное августовское совещание педагогических работников "Формирование традиционных ценностей в семье, школе: современный взгляд". В мероприятии приняли участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер, сенатор Российской Федерации от Оренбургской области Андрей Шевченко, председатель Законодательного Собрания области Сергей Грачев, вице-губернатор – министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова, министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов.
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саракташский район, денис паслер, учителя, зарплата
Оренбургская область, Саракташский район, Денис Паслер, учителя, Зарплата

Паслер: зарплата учителей в Оренбуржье увеличится еще на 6% с сентября

© РИА Новости / Владимир ПесняГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Педагоги Оренбургской области с сентября текущего года станут получат еще на 6% больше, это уже третья индексация в этом году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Изначально на 2024 год мы предусмотрели рост заработной платы указных категорий работников – более 8%, что соответствовало темпу роста зарплаты в целом по экономике региона. В марте приняли решение об опережающем темпе роста средней зарплаты педагогов общего образования, детских садов и среднего профессионального образования – плюсом на 6%. До конца года мы должны обеспечить рост доходов учителей в школах, педагогов в детских садах и учреждениях дополнительного образования, колледжах, работников культуры, врачей, медсестер, социальных работников", - сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер на областном августовском совещании педагогических работников.
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Он отметил, что всего в области более 60 тысяч таких работников. Глава региона поручил соцблоку совместно с министерством финансов и главами муниципалитетов повысить заработную плату этим специалистам из расчета 50 800 рублей.
"С сентября зарплата педагогов вырастет еще на 6% – дополнительно направим на это 800 миллионов рублей. Таким образом, за год зарплата учителей вырастет на 20%. Педагогическое сообщество в Оренбуржье – это сила. В обучении и воспитании детей. В совместной работе с родительским сообществом. В сохранении традиционных ценностей. В приумножении достижений региона и нашей страны. Без вашего участия, без участия школы – это невозможно. Я уверен, мы можем быть спокойны за будущее наших детей с такими педагогами, воспитателями, учителями, наставниками. Благодарю за ваш труд!" – отметил Паслер.
Он наградил педагогов Почетной грамотой министерства просвещения РФ, благодарственным письмом первого замминистра просвещения, благодарственным письмом губернатора Оренбургской области и знаком отличия "Педагог Оренбуржья" за профессионализм, преданность делу образования и вклад в развитие образовательной системы региона.
В четверг в историко-мемориальном музее В.С. Черномырдина в селе Черный Отрог Саракташского района прошло областное августовское совещание педагогических работников "Формирование традиционных ценностей в семье, школе: современный взгляд".
В мероприятии приняли участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер, сенатор Российской Федерации от Оренбургской области Андрей Шевченко, председатель Законодательного Собрания области Сергей Грачев, вице-губернатор – министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова, министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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Оренбургская областьСаракташский районДенис ПаслеручителяЗарплата
 
 
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