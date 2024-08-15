https://ria.ru/20240815/pasler-1966440079.html
Паслер: зарплата учителей в Оренбуржье увеличится еще на 6% с сентября
Паслер: зарплата учителей в Оренбуржье увеличится еще на 6% с сентября - РИА Новости, 15.08.2024
Паслер: зарплата учителей в Оренбуржье увеличится еще на 6% с сентября
Педагоги Оренбургской области с сентября текущего года станут получат еще на 6% больше, это уже третья индексация в этом году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T17:23
2024-08-15T17:23
2024-08-15T17:43
оренбургская область
саракташский район
денис паслер
учителя
зарплата
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729947653_0:0:3140:1766_1920x0_80_0_0_e45ebefef63346d6ab554142124c1246.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Педагоги Оренбургской области с сентября текущего года станут получат еще на 6% больше, это уже третья индексация в этом году, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Изначально на 2024 год мы предусмотрели рост заработной платы указных категорий работников – более 8%, что соответствовало темпу роста зарплаты в целом по экономике региона. В марте приняли решение об опережающем темпе роста средней зарплаты педагогов общего образования, детских садов и среднего профессионального образования – плюсом на 6%. До конца года мы должны обеспечить рост доходов учителей в школах, педагогов в детских садах и учреждениях дополнительного образования, колледжах, работников культуры, врачей, медсестер, социальных работников", - сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер на областном августовском совещании педагогических работников. Он отметил, что всего в области более 60 тысяч таких работников. Глава региона поручил соцблоку совместно с министерством финансов и главами муниципалитетов повысить заработную плату этим специалистам из расчета 50 800 рублей. "С сентября зарплата педагогов вырастет еще на 6% – дополнительно направим на это 800 миллионов рублей. Таким образом, за год зарплата учителей вырастет на 20%. Педагогическое сообщество в Оренбуржье – это сила. В обучении и воспитании детей. В совместной работе с родительским сообществом. В сохранении традиционных ценностей. В приумножении достижений региона и нашей страны. Без вашего участия, без участия школы – это невозможно. Я уверен, мы можем быть спокойны за будущее наших детей с такими педагогами, воспитателями, учителями, наставниками. Благодарю за ваш труд!" – отметил Паслер. Он наградил педагогов Почетной грамотой министерства просвещения РФ, благодарственным письмом первого замминистра просвещения, благодарственным письмом губернатора Оренбургской области и знаком отличия "Педагог Оренбуржья" за профессионализм, преданность делу образования и вклад в развитие образовательной системы региона. В четверг в историко-мемориальном музее В.С. Черномырдина в селе Черный Отрог Саракташского района прошло областное августовское совещание педагогических работников "Формирование традиционных ценностей в семье, школе: современный взгляд". В мероприятии приняли участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер, сенатор Российской Федерации от Оренбургской области Андрей Шевченко, председатель Законодательного Собрания области Сергей Грачев, вице-губернатор – министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова, министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов.
https://ria.ru/20240723/shkoly-1961523039.html
https://ria.ru/20240812/orenburzhe-1965629484.html
саракташский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729947653_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d0596b868cca04c740031b3ba77900b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саракташский район, денис паслер, учителя, зарплата
Оренбургская область, Саракташский район, Денис Паслер, учителя, Зарплата
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Педагоги Оренбургской области с сентября текущего года станут получат еще на 6% больше, это уже третья индексация в этом году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Изначально на 2024 год мы предусмотрели рост заработной платы указных категорий работников – более 8%, что соответствовало темпу роста зарплаты в целом по экономике региона. В марте приняли решение об опережающем темпе роста средней зарплаты педагогов общего образования, детских садов и среднего профессионального образования – плюсом на 6%. До конца года мы должны обеспечить рост доходов учителей в школах, педагогов в детских садах и учреждениях дополнительного образования, колледжах, работников культуры, врачей, медсестер, социальных работников", - сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер
на областном августовском совещании педагогических работников.
Он отметил, что всего в области более 60 тысяч таких работников. Глава региона поручил соцблоку совместно с министерством финансов и главами муниципалитетов повысить заработную плату этим специалистам из расчета 50 800 рублей.
"С сентября зарплата педагогов вырастет еще на 6% – дополнительно направим на это 800 миллионов рублей. Таким образом, за год зарплата учителей вырастет на 20%. Педагогическое сообщество в Оренбуржье – это сила. В обучении и воспитании детей. В совместной работе с родительским сообществом. В сохранении традиционных ценностей. В приумножении достижений региона и нашей страны. Без вашего участия, без участия школы – это невозможно. Я уверен, мы можем быть спокойны за будущее наших детей с такими педагогами, воспитателями, учителями, наставниками. Благодарю за ваш труд!" – отметил Паслер.
Он наградил педагогов Почетной грамотой министерства просвещения РФ, благодарственным письмом первого замминистра просвещения, благодарственным письмом губернатора Оренбургской области и знаком отличия "Педагог Оренбуржья" за профессионализм, преданность делу образования и вклад в развитие образовательной системы региона.
В четверг в историко-мемориальном музее В.С. Черномырдина в селе Черный Отрог Саракташского района
прошло областное августовское совещание педагогических работников "Формирование традиционных ценностей в семье, школе: современный взгляд".
В мероприятии приняли участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер, сенатор Российской Федерации от Оренбургской области Андрей Шевченко, председатель Законодательного Собрания области Сергей Грачев, вице-губернатор – министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова, министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов.