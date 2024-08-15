https://ria.ru/20240815/ospa-1966471091.html

В Испании выявили рекордное число случаев заражения оспой обезьян в Европе

В Испании выявили рекордное число случаев заражения оспой обезьян в Европе - РИА Новости, 15.08.2024

В Испании выявили рекордное число случаев заражения оспой обезьян в Европе

Министерство здравоохранения Испании сообщило, что c начала вспышки в 2022 году вируса оспы обезьяны в королевстве было зарегистрировано 8 104 случаев... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T19:18

2024-08-15T19:18

2024-08-15T19:18

в мире

испания

воз

оспа обезьян

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МАДРИД, 15 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения Испании сообщило, что c начала вспышки в 2022 году вируса оспы обезьяны в королевстве было зарегистрировано 8 104 случаев заражения, что является самым большим показателем среди европейских стран, переедает в четверг новостное агентство Europa Press. По информации издания, за Испанией следуют Франция (4 272) и Великобритания (3 866). Согласно данным, опубликованным Институтом здравоохранения Карлоса III, большинство случаев заболевания приходится на Мадрид и Каталонию, где с 2022 года было зарегистрировано 2 770 случаев и 2 452 случая соответственно. В этом же году в Мадриде было обнаружено 118 случаев заболевания и только 23 - в Каталонии. В 2024 году, по состоянию на 8 августа, было зарегистрировано 264 случая заболевания вирусом, в большинстве случаев у мужчин, средний возраст которых составлял 37 лет. Ранее Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка двух миллионов доз вакцины. В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Еврокомиссия заявила, что координирует закупку и направление на безвозмездной основе Африканскому центру по профилактике и контролю заболеваний более 215 тысяч доз вакцины против оспы обезьян. В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян и имеются в достаточном количестве тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

https://ria.ru/20240814/voz-1966274167.html

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в мире, испания, воз, оспа обезьян