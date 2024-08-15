https://ria.ru/20240815/ospa-1966446473.html
В ЕС оценят риск распространения оспы обезьян в Европе
В ЕС оценят риск распространения оспы обезьян в Европе - РИА Новости, 15.08.2024
В ЕС оценят риск распространения оспы обезьян в Европе
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) следит за ситуацией со вспышкой оспы обезьян в ряде стран Африки и оценивает риск ее... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T17:51
2024-08-15T17:51
2024-08-15T17:51
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БРЮССЕЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) следит за ситуацией со вспышкой оспы обезьян в ряде стран Африки и оценивает риск ее распространения в странах Евросоюза, говорится в обнародованном в четверг заявлении регулятора. "ECDC следит за вспышкой вируса оспы обезьян в Африке и работает с региональными партнерами над оценкой угрозы этого заболевания для стран ЕС и Европейской экономической зоны", - говорится в документе. В Центре отметили, что вплотную занялись наблюдением за вспышкой после объявления чрезвычайной ситуации Африканским центром по профилактике и контролю заболеваний (CDC), а также Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ранее CDC объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка двух миллионов доз вакцины. В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Еврокомиссия заявила, что координирует закупку и направление на безвозмездной основе Африканскому центру по профилактике и контролю заболеваний более 215 тысяч доз вакцины против оспы обезьян. В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян и имеются в достаточном количестве тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
https://ria.ru/20240814/voz-1966274167.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, африка, россия, тедрос адханом гебрейесус, воз, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Здоровье - Общество, Африка, Россия, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Евросоюз, Еврокомиссия
В ЕС оценят риск распространения оспы обезьян в Европе
Европейский центр контроля заболеваний следит за вспышкой оспы обезьян в Африке
БРЮССЕЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) следит за ситуацией со вспышкой оспы обезьян в ряде стран Африки и оценивает риск ее распространения в странах Евросоюза, говорится в обнародованном в четверг заявлении регулятора.
«
"ECDC следит за вспышкой вируса оспы обезьян в Африке и работает с региональными партнерами над оценкой угрозы этого заболевания для стран ЕС и Европейской экономической зоны", - говорится в документе.
В Центре отметили, что вплотную занялись наблюдением за вспышкой после объявления чрезвычайной ситуации Африканским центром по профилактике и контролю заболеваний (CDC), а также Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ранее CDC объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка двух миллионов доз вакцины. В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Еврокомиссия заявила, что координирует закупку и направление на безвозмездной основе Африканскому центру по профилактике и контролю заболеваний более 215 тысяч доз вакцины против оспы обезьян.
В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян и имеются в достаточном количестве тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.