https://ria.ru/20240815/ospa-1966436171.html

В ДРК от оспы обезьян с начала года погибли более 540 человек

В ДРК от оспы обезьян с начала года погибли более 540 человек - РИА Новости, 15.08.2024

В ДРК от оспы обезьян с начала года погибли более 540 человек

Более 540 человек погибли в Демократической Республике Конго с начала 2024 года от оспы обезьян, сообщил министр здравоохранения страны Самуэль Роджер Камба на... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T17:09

2024-08-15T17:09

2024-08-15T17:09

в мире

африка

воз

оспа обезьян

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Более 540 человек погибли в Демократической Республике Конго с начала 2024 года от оспы обезьян, сообщил министр здравоохранения страны Самуэль Роджер Камба на своей странице в соцсети Х. Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в общественном здравоохранении международного значения. "Согласно последнему эпидемиологическому отчету, с начала года в нашей стране зарегистрировано 15 664 потенциальных случая (заболевания - ред.) и 548 смертей", - заявил министр в видеообращении. Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение (PHEIC), - официальная декларация ВОЗ о чрезвычайном событии, которое определено как представляющее опасность в области общественного здравоохранения для других государств в результате международного распространения болезни и потенциально требующее скоординированного международного реагирования. В соответствии с Международными медико-санитарными правилами 2005 года государства обязаны по закону оперативно реагировать на PHEIC. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, симптомами которого являются лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов и сыпь в виде пятен с последующим образованием пузырьков, при вскрытии которых образуются язвы. Вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, также распространение возможно путем передачи от человека человеку. При легком течении болезнь проходит сама и длится от двух до трех недель.

https://ria.ru/20240417/shtamm-1940642256.html

https://ria.ru/20240814/voz-1966274167.html

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в мире, африка, воз, оспа обезьян