https://ria.ru/20240815/opasnost-1966501027.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 15.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T23:45
2024-08-15T23:45
2024-08-15T23:45
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Ракетная опасность была объявлена в регионе в 22.23 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов в своем в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области отменили ракетную опасность
Врио курского губернатора Смирнов сообщил об отмене ракетной опасности в регионе