https://ria.ru/20240815/opasnost-1966501027.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 15.08.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T23:45

2024-08-15T23:45

2024-08-15T23:45

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Ракетная опасность была объявлена в регионе в 22.23 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов в своем в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, алексей смирнов (политик)