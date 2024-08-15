https://ria.ru/20240815/oon-1966483898.html

В ООН прокомментировали видео с солдатами ВСУ с нацистской символикой

В ООН прокомментировали видео с солдатами ВСУ с нацистской символикой - РИА Новости, 16.08.2024

В ООН прокомментировали видео с солдатами ВСУ с нацистской символикой

Офис генсека ООН выступает против "всех символов нацизма", заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-15T20:59

2024-08-15T20:59

2024-08-16T02:23

специальная военная операция на украине

в мире

россия

курская область

брянская область

фархан хак

владимир путин

валерий герасимов

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ООН, 15 авг — РИА Новости. Офис генсека ООН выступает против "всех символов нацизма", заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя видео, на котором украинские солдаты в Курской области, разодетые в шлемы с нацистской символикой, глумятся над пенсионером. "Мы выступаем против всех символов нацизма и расовой ненависти", — сказал он.Сегодня военкор Александр Коц в Telegram-канале опубликовал кадры, на которых в Курской области военные ВСУ в касках с символикой СС, копируя немецкий акцент и изображая фашистов, издеваются над встреченным местным пенсионером. "Русский Иван! <...> Иди пей водка. Шнапс — гут, гут", — со смехом говорят они и снимают происходящее на видео. Боевики также называют пожилого мужчину "русской свиньей". Ситуация в Курской областиШестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240719/natsizm-1960779859.html

https://ria.ru/20240808/oon-1965044951.html

россия

курская область

брянская область

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в мире, россия, курская область, брянская область, фархан хак, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины