В ООН прокомментировали видео с солдатами ВСУ с нацистской символикой
Офис Генсека ООН выступил против нацизма и расовой ненависти после видео ВСУ
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 15 авг — РИА Новости. Офис генсека ООН выступает против "всех символов нацизма", заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя видео, на котором украинские солдаты в Курской области, разодетые в шлемы с нацистской символикой, глумятся над пенсионером.
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"Мы выступаем против всех символов нацизма и расовой ненависти", — сказал он.
Сегодня военкор Александр Коц в Telegram-канале опубликовал кадры, на которых в Курской области военные ВСУ в касках с символикой СС, копируя немецкий акцент и изображая фашистов, издеваются над встреченным местным пенсионером. "Русский Иван! <...> Иди пей водка. Шнапс — гут, гут", — со смехом говорят они и снимают происходящее на видео. Боевики также называют пожилого мужчину "русской свиньей".
© Z Ветераны России on-line/TelegramКадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
Кадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
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© Z Ветераны России on-line/TelegramКадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
Кадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
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Кадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
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Кадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
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Ситуация в Курской области
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.