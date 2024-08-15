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В ООН прокомментировали видео с солдатами ВСУ с нацистской символикой - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:59 15.08.2024 (обновлено: 02:23 16.08.2024)
https://ria.ru/20240815/oon-1966483898.html
В ООН прокомментировали видео с солдатами ВСУ с нацистской символикой
В ООН прокомментировали видео с солдатами ВСУ с нацистской символикой - РИА Новости, 16.08.2024
В ООН прокомментировали видео с солдатами ВСУ с нацистской символикой
Офис генсека ООН выступает против "всех символов нацизма", заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-15T20:59
2024-08-16T02:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
брянская область
фархан хак
владимир путин
валерий герасимов
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ООН, 15 авг — РИА Новости. Офис генсека ООН выступает против "всех символов нацизма", заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя видео, на котором украинские солдаты в Курской области, разодетые в шлемы с нацистской символикой, глумятся над пенсионером. &quot;Мы выступаем против всех символов нацизма и расовой ненависти&quot;, — сказал он.Сегодня военкор Александр Коц в Telegram-канале опубликовал кадры, на которых в Курской области военные ВСУ в касках с символикой СС, копируя немецкий акцент и изображая фашистов, издеваются над встреченным местным пенсионером. "Русский Иван! &lt;...&gt; Иди пей водка. Шнапс — гут, гут", — со смехом говорят они и снимают происходящее на видео. Боевики также называют пожилого мужчину "русской свиньей". Ситуация в Курской областиШестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240719/natsizm-1960779859.html
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в мире, россия, курская область, брянская область, фархан хак, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Брянская область, Фархан Хак, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В ООН прокомментировали видео с солдатами ВСУ с нацистской символикой

Офис Генсека ООН выступил против нацизма и расовой ненависти после видео ВСУ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 15 авг — РИА Новости. Офис генсека ООН выступает против "всех символов нацизма", заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя видео, на котором украинские солдаты в Курской области, разодетые в шлемы с нацистской символикой, глумятся над пенсионером.
«

"Мы выступаем против всех символов нацизма и расовой ненависти", — сказал он.

Здание Ленинградского областного суда на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
В Петербурге вынесли первый приговор за неоднократную пропаганду нацизма
19 июля, 16:43
Сегодня военкор Александр Коц в Telegram-канале опубликовал кадры, на которых в Курской области военные ВСУ в касках с символикой СС, копируя немецкий акцент и изображая фашистов, издеваются над встреченным местным пенсионером. "Русский Иван! <...> Иди пей водка. Шнапс — гут, гут", — со смехом говорят они и снимают происходящее на видео. Боевики также называют пожилого мужчину "русской свиньей".
© Z Ветераны России on-line/TelegramКадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
Кадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
Кадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
© Z Ветераны России on-line/Telegram
1 из 2
© Z Ветераны России on-line/TelegramКадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
Кадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
Кадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
© Z Ветераны России on-line/Telegram
2 из 2
Кадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
© Z Ветераны России on-line/Telegram
1 из 2
Кадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
© Z Ветераны России on-line/Telegram
2 из 2

Ситуация в Курской области

Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Пожар на месте атаки БПЛА со стороны ВСУ на территорию завода в Коренево Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В ООН не могут понять, кто виновен в нападении на Курскую область
8 августа, 20:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьБрянская областьФархан ХакВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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