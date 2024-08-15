УВКПЧ ООН запросило доступ в приграничные области, пострадавшие от атак ВСУ
УВКПЧ запросило у России доступ в Курскую, Белгородскую и Брянскую области
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 15 авг - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) запросило у российских властей доступ в Курскую, Белгородскую и Брянскую области, пострадавшие от атак ВСУ, заявила РИА Новости официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.
"Я могу подтвердить, что Управление ООН по правам человека направило запрос российским властям с просьбой облегчить доступ Управления в районы Российской Федерации, пострадавшие от военных действий, включая Белгородскую, Брянскую и Курскую области, в соответствии с нашим мандатом по мониторингу и оценке соблюдения прав человека", - сказала она.
В УВКПЧ ООН 13 августа сообщили РИА Новости, что Управление просит Россию предоставить доступ в Курскую область для проверки утверждений о нарушениях прав человека украинскими военными.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российской стороне хочется надеяться, что просьба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о доступе в Курскую область не является перфомансом.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.