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УВКПЧ ООН запросило доступ в приграничные области, пострадавшие от атак ВСУ - РИА Новости, 15.08.2024
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11:58 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/oon-1966355686.html
УВКПЧ ООН запросило доступ в приграничные области, пострадавшие от атак ВСУ
УВКПЧ ООН запросило доступ в приграничные области, пострадавшие от атак ВСУ - РИА Новости, 15.08.2024
УВКПЧ ООН запросило доступ в приграничные области, пострадавшие от атак ВСУ
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) запросило у российских властей доступ в Курскую, Белгородскую и Брянскую области, пострадавшие от РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:58
2024-08-15T11:58
в мире
курская область
брянская область
россия
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вооруженные силы украины
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ЖЕНЕВА, 15 авг - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) запросило у российских властей доступ в Курскую, Белгородскую и Брянскую области, пострадавшие от атак ВСУ, заявила РИА Новости официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел."Я могу подтвердить, что Управление ООН по правам человека направило запрос российским властям с просьбой облегчить доступ Управления в районы Российской Федерации, пострадавшие от военных действий, включая Белгородскую, Брянскую и Курскую области, в соответствии с нашим мандатом по мониторингу и оценке соблюдения прав человека", - сказала она.В УВКПЧ ООН 13 августа сообщили РИА Новости, что Управление просит Россию предоставить доступ в Курскую область для проверки утверждений о нарушениях прав человека украинскими военными.Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российской стороне хочется надеяться, что просьба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о доступе в Курскую область не является перфомансом.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/dostup-1966151754.html
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в мире, курская область, брянская область, россия, оон, вооруженные силы украины, белгородская область
В мире, Курская область, Брянская область, Россия, ООН, Вооруженные силы Украины, Белгородская область
УВКПЧ ООН запросило доступ в приграничные области, пострадавшие от атак ВСУ

УВКПЧ запросило у России доступ в Курскую, Белгородскую и Брянскую области

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ЖЕНЕВА, 15 авг - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) запросило у российских властей доступ в Курскую, Белгородскую и Брянскую области, пострадавшие от атак ВСУ, заявила РИА Новости официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.
"Я могу подтвердить, что Управление ООН по правам человека направило запрос российским властям с просьбой облегчить доступ Управления в районы Российской Федерации, пострадавшие от военных действий, включая Белгородскую, Брянскую и Курскую области, в соответствии с нашим мандатом по мониторингу и оценке соблюдения прав человека", - сказала она.
Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
В Совфеде назвали просьбу ООН о доступе в Курскую область плохой идеей
Вчера, 14:03
В УВКПЧ ООН 13 августа сообщили РИА Новости, что Управление просит Россию предоставить доступ в Курскую область для проверки утверждений о нарушениях прав человека украинскими военными.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российской стороне хочется надеяться, что просьба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о доступе в Курскую область не является перфомансом.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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