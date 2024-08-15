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Очевидцы рассказали о первых минутах пожара на заводе в Люберцах - РИА Новости, 15.08.2024
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11:59 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/ochevidtsy-1966355871.html
Очевидцы рассказали о первых минутах пожара на заводе в Люберцах
Очевидцы рассказали о первых минутах пожара на заводе в Люберцах - РИА Новости, 15.08.2024
Очевидцы рассказали о первых минутах пожара на заводе в Люберцах
Очевидцы рассказали корреспонденту РИА Новости о первых минутах пожара на территории завода в подмосковных Люберцах. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:59
2024-08-15T11:59
происшествия
люберцы
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Очевидцы рассказали корреспонденту РИА Новости о первых минутах пожара на территории завода в подмосковных Люберцах. Пожар вспыхнул в четверг на территории Ухтомского завода в Люберцах. По данным МЧС России, площадь возгорания возросла до 3,5 тысячи квадратных метров. К тушению привлечен вертолет. "Дым повалил в 8.30, без пятнадцати (8.45 - ред.) уже две пожарных машины подъехали. Минут 40 шел дым, потом начался огонь", - сказал очевидец из соседнего здания. Мужчина отметил, что там находились сотрудники, которые начинали работать в 8.00. Он добавил, что в здании, где произошел пожар, находилось много предприятий, в том числе по изготовлению стекол, мебели. На место возгорания продолжает прибывать пожарная техника, в том числе вертолеты. Над зданием много дыма. Другой очевидец, работающий в соседнем здании, рассказал РИА Новости, что у них нет электричества.
https://ria.ru/20240711/mchs-1958891924.html
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люберцы
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Пожар на заводе в подмосковных Люберцах
Пожар на заводе в подмосковных Люберцах
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происшествия, люберцы
Происшествия, Люберцы
Очевидцы рассказали о первых минутах пожара на заводе в Люберцах

Очевидцы рассказали о первых минутах возгорания на территории завода в Люберцах

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Очевидцы рассказали корреспонденту РИА Новости о первых минутах пожара на территории завода в подмосковных Люберцах.
Пожар вспыхнул в четверг на территории Ухтомского завода в Люберцах. По данным МЧС России, площадь возгорания возросла до 3,5 тысячи квадратных метров. К тушению привлечен вертолет.
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"Дым повалил в 8.30, без пятнадцати (8.45 - ред.) уже две пожарных машины подъехали. Минут 40 шел дым, потом начался огонь", - сказал очевидец из соседнего здания.
Мужчина отметил, что там находились сотрудники, которые начинали работать в 8.00. Он добавил, что в здании, где произошел пожар, находилось много предприятий, в том числе по изготовлению стекол, мебели.
На место возгорания продолжает прибывать пожарная техника, в том числе вертолеты. Над зданием много дыма.
Другой очевидец, работающий в соседнем здании, рассказал РИА Новости, что у них нет электричества.
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Вчера, 10:14
 
ПроисшествияЛюберцы
 
 
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