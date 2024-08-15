https://ria.ru/20240815/ochevidtsy-1966355871.html

Очевидцы рассказали о первых минутах пожара на заводе в Люберцах

Очевидцы рассказали о первых минутах пожара на заводе в Люберцах - РИА Новости, 15.08.2024

Очевидцы рассказали о первых минутах пожара на заводе в Люберцах

Очевидцы рассказали корреспонденту РИА Новости о первых минутах пожара на территории завода в подмосковных Люберцах. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T11:59

2024-08-15T11:59

2024-08-15T11:59

происшествия

люберцы

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Очевидцы рассказали корреспонденту РИА Новости о первых минутах пожара на территории завода в подмосковных Люберцах. Пожар вспыхнул в четверг на территории Ухтомского завода в Люберцах. По данным МЧС России, площадь возгорания возросла до 3,5 тысячи квадратных метров. К тушению привлечен вертолет. "Дым повалил в 8.30, без пятнадцати (8.45 - ред.) уже две пожарных машины подъехали. Минут 40 шел дым, потом начался огонь", - сказал очевидец из соседнего здания. Мужчина отметил, что там находились сотрудники, которые начинали работать в 8.00. Он добавил, что в здании, где произошел пожар, находилось много предприятий, в том числе по изготовлению стекол, мебели. На место возгорания продолжает прибывать пожарная техника, в том числе вертолеты. Над зданием много дыма. Другой очевидец, работающий в соседнем здании, рассказал РИА Новости, что у них нет электричества.

https://ria.ru/20240711/mchs-1958891924.html

https://ria.ru/20240814/pozhar-1966094625.html

люберцы

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Пожар на заводе в подмосковных Люберцах Пожар на заводе в подмосковных Люберцах 2024-08-15T11:59 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, люберцы