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Учебный год в Курской области может начаться с дистанционного обучения - РИА Новости, 15.08.2024
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20:16 15.08.2024 (обновлено: 20:50 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/obuchenie-1966479607.html
Учебный год в Курской области может начаться с дистанционного обучения
Учебный год в Курской области может начаться с дистанционного обучения - РИА Новости, 15.08.2024
Учебный год в Курской области может начаться с дистанционного обучения
Курские власти намерены обсудить с оперштабом вопрос о введении с 1 сентября дистанционного обучения, сообщил врио замгубернатора Курской области Виктор... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T20:16
2024-08-15T20:50
курская область
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
образование - общество
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Курские власти намерены обсудить с оперштабом вопрос о введении с 1 сентября дистанционного обучения, сообщил врио замгубернатора Курской области Виктор Карамышев в эфире "Соловьев Live"."Самый главный вызов для нас - это чтобы с 1 сентября начался образовательный процесс. Ракетные опасности, ну, где-то 10, 13, 15 раз в день объявляются. И объявляются они по всей области, потому что сложно сказать, куда полетит ракета. Поэтому мы сейчас обсуждаем и в ближайшее время будем выносить на оперативный штаб принятие решения о введении с 1 сентября дистанционного обучения", - сказал он.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/shkolniki-1966481189.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, образование - общество
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Образование - Общество
Учебный год в Курской области может начаться с дистанционного обучения

Курские власти обсудят с оперштабом дистанционное обучение с 1 сентября

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГорожане на остановке общественного транспорта на одной из улиц в Курске
Горожане на остановке общественного транспорта на одной из улиц в Курске - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Горожане на остановке общественного транспорта на одной из улиц в Курске. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Курские власти намерены обсудить с оперштабом вопрос о введении с 1 сентября дистанционного обучения, сообщил врио замгубернатора Курской области Виктор Карамышев в эфире "Соловьев Live".
"Самый главный вызов для нас - это чтобы с 1 сентября начался образовательный процесс. Ракетные опасности, ну, где-то 10, 13, 15 раз в день объявляются. И объявляются они по всей области, потому что сложно сказать, куда полетит ракета. Поэтому мы сейчас обсуждаем и в ближайшее время будем выносить на оперативный штаб принятие решения о введении с 1 сентября дистанционного обучения", - сказал он.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныОбразование - Общество
 
 
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