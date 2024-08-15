https://ria.ru/20240815/obuchenie-1966479607.html

Учебный год в Курской области может начаться с дистанционного обучения

Учебный год в Курской области может начаться с дистанционного обучения - РИА Новости, 15.08.2024

Учебный год в Курской области может начаться с дистанционного обучения

Курские власти намерены обсудить с оперштабом вопрос о введении с 1 сентября дистанционного обучения, сообщил врио замгубернатора Курской области Виктор... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T20:16

2024-08-15T20:16

2024-08-15T20:50

курская область

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

образование - общество

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Курские власти намерены обсудить с оперштабом вопрос о введении с 1 сентября дистанционного обучения, сообщил врио замгубернатора Курской области Виктор Карамышев в эфире "Соловьев Live"."Самый главный вызов для нас - это чтобы с 1 сентября начался образовательный процесс. Ракетные опасности, ну, где-то 10, 13, 15 раз в день объявляются. И объявляются они по всей области, потому что сложно сказать, куда полетит ракета. Поэтому мы сейчас обсуждаем и в ближайшее время будем выносить на оперативный штаб принятие решения о введении с 1 сентября дистанционного обучения", - сказал он.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240815/shkolniki-1966481189.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, образование - общество