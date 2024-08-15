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Украинские войска выпустили 11 снарядов по Горловке - РИА Новости, 15.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:06 15.08.2024 (обновлено: 23:07 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/obstrel-1966498225.html
Украинские войска выпустили 11 снарядов по Горловке
Украинские войска выпустили 11 снарядов по Горловке - РИА Новости, 15.08.2024
Украинские войска выпустили 11 снарядов по Горловке
Украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T23:06
2024-08-15T23:07
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ с 21.30 по 22.30 выпустили восемь снарядов того же калибра по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240815/podderzhka-1966448360.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
Украинские войска выпустили 11 снарядов по Горловке

ВСУ выпустили 11 снарядов натовского калибра по Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, ВСУ с 21.30 по 22.30 выпустили восемь снарядов того же калибра по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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