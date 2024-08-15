Рейтинг@Mail.ru
Экс-разведчик заявил, что НАТО вторглась в Россию - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:51 15.08.2024 (обновлено: 10:10 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/nato-1966313891.html
Экс-разведчик заявил, что НАТО вторглась в Россию
Экс-разведчик заявил, что НАТО вторглась в Россию - РИА Новости, 15.08.2024
Экс-разведчик заявил, что НАТО вторглась в Россию
Экс-разведчик США Скотт Риттер в связи с нападением ВСУ на Курскую область заявил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong, что страны НАТО вторглись на территорию РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T08:51
2024-08-15T10:10
россия
курская область
украина
владимир путин
скотт риттер
светлана петренко
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964840936_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_94b7d190a6e06f64c80b7eb88b722add.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Экс-разведчик США Скотт Риттер в связи с нападением ВСУ на Курскую область заявил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong, что страны НАТО вторглись на территорию России. "Что произошло в Курске? НАТО вторглась в Россию. НАТО вторглась в Россию... Россия не вторгалась на Украину - Россия ответила на военные преступления, совершенные после госпереворота (на Украине - ред.)... в 2014 году", - заявил Риттер. Запад руками украинцев воюет с Россией, противник выполняет волю западных хозяев, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Украинской стороной в Курской области активно используется тяжелая техника и вооружение, поставленные странами НАТО, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Украинская армия и иностранные наемники Киева фактически используют против мирных жителей Курской области те же методы, что и террористы ИГ (запрещённая в РФ террористическая организация), говорится в опубликованном ранее заявлении постоянного представителя РФ при ООН в Женеве Геннадия Гатилова в Telegram-канале дипмиссии. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240815/napadenie-1966300740.html
https://ria.ru/20240812/delo-1965758987.html
https://ria.ru/20240813/generalitet-1965926098.html
россия
курская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964840936_286:0:1726:1080_1920x0_80_0_0_d823779c589607046774102420d81fc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, украина, владимир путин, скотт риттер, светлана петренко, нато, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Скотт Риттер, Светлана Петренко, НАТО, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-разведчик заявил, что НАТО вторглась в Россию

Экс-разведчик Риттер об атаке на Курскую область: в Россию вторглась НАТО

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЭкипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью
Экипаж вертолета Ка-52 Аллигатор выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Экс-разведчик США Скотт Риттер в связи с нападением ВСУ на Курскую область заявил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong, что страны НАТО вторглись на территорию России.
"Что произошло в Курске? НАТО вторглась в Россию. НАТО вторглась в Россию... Россия не вторгалась на Украину - Россия ответила на военные преступления, совершенные после госпереворота (на Украине - ред.)... в 2014 году", - заявил Риттер.
Полковник ВСУ Эмиль Ишкулов - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Друг детства Ишкулова назвал шоком информацию о вторжении ВСУ в Россию
05:09
Запад руками украинцев воюет с Россией, противник выполняет волю западных хозяев, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.
Украинской стороной в Курской области активно используется тяжелая техника и вооружение, поставленные странами НАТО, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Украинская армия и иностранные наемники Киева фактически используют против мирных жителей Курской области те же методы, что и террористы ИГ (запрещённая в РФ террористическая организация), говорится в опубликованном ранее заявлении постоянного представителя РФ при ООН в Женеве Геннадия Гатилова в Telegram-канале дипмиссии.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
СК назвал фигурантов дела о нападении на Курскую область
12 августа, 16:40
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Удар расчета оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Алаудинов назвал руководивших разработкой атаки ВСУ на Курскую область
13 августа, 14:08
 
РоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинСкотт РиттерСветлана ПетренкоНАТОВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала