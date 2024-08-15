https://ria.ru/20240815/nato-1966313891.html

Экс-разведчик заявил, что НАТО вторглась в Россию

Экс-разведчик заявил, что НАТО вторглась в Россию - РИА Новости, 15.08.2024

Экс-разведчик заявил, что НАТО вторглась в Россию

Экс-разведчик США Скотт Риттер в связи с нападением ВСУ на Курскую область заявил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong, что страны НАТО вторглись на территорию РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T08:51

2024-08-15T08:51

2024-08-15T10:10

россия

курская область

украина

владимир путин

скотт риттер

светлана петренко

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Экс-разведчик США Скотт Риттер в связи с нападением ВСУ на Курскую область заявил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong, что страны НАТО вторглись на территорию России. "Что произошло в Курске? НАТО вторглась в Россию. НАТО вторглась в Россию... Россия не вторгалась на Украину - Россия ответила на военные преступления, совершенные после госпереворота (на Украине - ред.)... в 2014 году", - заявил Риттер. Запад руками украинцев воюет с Россией, противник выполняет волю западных хозяев, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Украинской стороной в Курской области активно используется тяжелая техника и вооружение, поставленные странами НАТО, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Украинская армия и иностранные наемники Киева фактически используют против мирных жителей Курской области те же методы, что и террористы ИГ (запрещённая в РФ террористическая организация), говорится в опубликованном ранее заявлении постоянного представителя РФ при ООН в Женеве Геннадия Гатилова в Telegram-канале дипмиссии. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240815/napadenie-1966300740.html

https://ria.ru/20240812/delo-1965758987.html

https://ria.ru/20240813/generalitet-1965926098.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, украина, владимир путин, скотт риттер, светлана петренко, нато, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)