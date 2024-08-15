https://ria.ru/20240815/nato-1966292837.html

"Пора собирать вещички". В Польше заговорили о войне между членами НАТО

"Пора собирать вещички". В Польше заговорили о войне между членами НАТО - РИА Новости, 15.08.2024

"Пора собирать вещички". В Польше заговорили о войне между членами НАТО

Прямой конфликт между Турцией и Грецией из-за Кипра приведет к распаду Североатлантического альянса, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Fakt. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T02:17

2024-08-15T02:17

2024-08-15T10:15

в мире

турция

греция

кипр

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вальдемар скшипчак

польша

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Прямой конфликт между Турцией и Грецией из-за Кипра приведет к распаду Североатлантического альянса, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Fakt."Если начнется война между членами альянса, то НАТО пора собирать вещички", — сказал генерал.Военный отметил, что альянс не может принимать участия в войне между его членами и будет стремиться к тому, чтобы все споры решались дипломатическим, а не военным путем."Какие-то члены будут поддерживать Турцию, а какие-то — Грецию. Это будет конец НАТО", — резюмировал генерал.Между Турцией и Грецией уже полвека идет спор по вопросу статуса острова Кипр. Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года, после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция.В июле премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на памятном мероприятии в Никосии по случаю 50-летия государственного переворота и турецкого вторжения на Кипр заявил, что Греция безраздельно поддерживает Кипр и его усилия по воссоединению острова в рамках решений ООН. Он отметил, что, несмотря на готовность Турции к переговорам, игнорирование реалий острова ни к чему не приведет, а федеративное решение на Кипре невозможно.В ответ министр транспорта и развития ТРСК Эрхан Арыклы заявил, что США и ЕС не желают существования ТРСК. По его мнению, если исчезнут турки Северного Кипра, а Турция уйдет с острова, то богатые месторождения газа и нефти перейдут под контроль ЕС и Америки.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240312/partiya_elpis-1932411134.html

https://ria.ru/20240711/kipr-1958868339.html

https://ria.ru/20240722/varfolomey-1961121813.html

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в мире, турция, греция, кипр, нато, вальдемар скшипчак, польша