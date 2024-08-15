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"Пора собирать вещички". В Польше заговорили о войне между членами НАТО - РИА Новости, 15.08.2024
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02:17 15.08.2024 (обновлено: 10:15 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/nato-1966292837.html
"Пора собирать вещички". В Польше заговорили о войне между членами НАТО
"Пора собирать вещички". В Польше заговорили о войне между членами НАТО - РИА Новости, 15.08.2024
"Пора собирать вещички". В Польше заговорили о войне между членами НАТО
Прямой конфликт между Турцией и Грецией из-за Кипра приведет к распаду Североатлантического альянса, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Fakt. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T02:17
2024-08-15T10:15
в мире
турция
греция
кипр
нато
вальдемар скшипчак
польша
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Прямой конфликт между Турцией и Грецией из-за Кипра приведет к распаду Североатлантического альянса, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Fakt."Если начнется война между членами альянса, то НАТО пора собирать вещички", — сказал генерал.Военный отметил, что альянс не может принимать участия в войне между его членами и будет стремиться к тому, чтобы все споры решались дипломатическим, а не военным путем."Какие-то члены будут поддерживать Турцию, а какие-то — Грецию. Это будет конец НАТО", — резюмировал генерал.Между Турцией и Грецией уже полвека идет спор по вопросу статуса острова Кипр. Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года, после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция.В июле премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на памятном мероприятии в Никосии по случаю 50-летия государственного переворота и турецкого вторжения на Кипр заявил, что Греция безраздельно поддерживает Кипр и его усилия по воссоединению острова в рамках решений ООН. Он отметил, что, несмотря на готовность Турции к переговорам, игнорирование реалий острова ни к чему не приведет, а федеративное решение на Кипре невозможно.В ответ министр транспорта и развития ТРСК Эрхан Арыклы заявил, что США и ЕС не желают существования ТРСК. По его мнению, если исчезнут турки Северного Кипра, а Турция уйдет с острова, то богатые месторождения газа и нефти перейдут под контроль ЕС и Америки.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240312/partiya_elpis-1932411134.html
https://ria.ru/20240711/kipr-1958868339.html
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турция
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в мире, турция, греция, кипр, нато, вальдемар скшипчак, польша
В мире, Турция, Греция, Кипр, НАТО, Вальдемар Скшипчак, Польша
"Пора собирать вещички". В Польше заговорили о войне между членами НАТО

Скшипчак: конфликт Турции и Греции из-за Кипра приведет к распаду НАТО

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Прямой конфликт между Турцией и Грецией из-за Кипра приведет к распаду Североатлантического альянса, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Fakt.
«
"Если начнется война между членами альянса, то НАТО пора собирать вещички", — сказал генерал.
Флаг Кипра - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Новая кипрская партия "Элпис" заявила о желании быть с русским народом
12 марта, 06:59
Военный отметил, что альянс не может принимать участия в войне между его членами и будет стремиться к тому, чтобы все споры решались дипломатическим, а не военным путем.
"Какие-то члены будут поддерживать Турцию, а какие-то — Грецию. Это будет конец НАТО", — резюмировал генерал.
Между Турцией и Грецией уже полвека идет спор по вопросу статуса острова Кипр. Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года, после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция.
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Премьер Греции заявил о необходимости возобновления переговоров по Кипру
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В июле премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на памятном мероприятии в Никосии по случаю 50-летия государственного переворота и турецкого вторжения на Кипр заявил, что Греция безраздельно поддерживает Кипр и его усилия по воссоединению острова в рамках решений ООН. Он отметил, что, несмотря на готовность Турции к переговорам, игнорирование реалий острова ни к чему не приведет, а федеративное решение на Кипре невозможно.
В ответ министр транспорта и развития ТРСК Эрхан Арыклы заявил, что США и ЕС не желают существования ТРСК. По его мнению, если исчезнут турки Северного Кипра, а Турция уйдет с острова, то богатые месторождения газа и нефти перейдут под контроль ЕС и Америки.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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В миреТурцияГрецияКипрНАТОВальдемар СкшипчакПольша
 
 
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