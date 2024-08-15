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ФНС заблокировала счета компании, связанной с солистом "УмыТурман" - РИА Новости, 15.08.2024
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13:47 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/nalogi-1966385683.html
ФНС заблокировала счета компании, связанной с солистом "УмыТурман"
ФНС заблокировала счета компании, связанной с солистом "УмыТурман" - РИА Новости, 15.08.2024
ФНС заблокировала счета компании, связанной с солистом "УмыТурман"
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета компании, в числе учредителей которой значится солист группы Uma2rmaH ("УмаТурман") Владимир... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T13:47
2024-08-15T13:47
экономика
россия
владимир кристовский (певец)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета компании, в числе учредителей которой значится солист группы Uma2rmaH ("УмаТурман") Владимир Кристовский: сумма налогового долга предприятия составляет почти 374 тысячи рублей, свидетельствуют данные системы "БИР-Аналитик". ООО "Ума" было зарегистрировано в декабре 2022 года, основной вид деятельности - деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания. Помимо Крестовского, которому принадлежит 20% в этом бизнесе, учредителями являются Софья Данилова и Валерий Терляхин, контролирующие соответственно 65% и 15% компании. Выручка "Умы" за прошлый год составила 34,6 миллиона рублей, чистая прибыль – 2,3 миллиона рублей. Компания использует упрощенную систему налогообложения.
https://ria.ru/20240716/ivleeva-1960058461.html
https://ria.ru/20240724/scheta-1961803672.html
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экономика, россия, владимир кристовский (певец), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Владимир Кристовский (певец), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
ФНС заблокировала счета компании, связанной с солистом "УмыТурман"

ФНС заблокировала счета компании, связанной с солистом "УмыТурман", из-за долга

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип Федеральной налоговой службы
Логотип Федеральной налоговой службы - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета компании, в числе учредителей которой значится солист группы Uma2rmaH ("УмаТурман") Владимир Кристовский: сумма налогового долга предприятия составляет почти 374 тысячи рублей, свидетельствуют данные системы "БИР-Аналитик".
ООО "Ума" было зарегистрировано в декабре 2022 года, основной вид деятельности - деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания.
Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
СМИ: долг Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое
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Помимо Крестовского, которому принадлежит 20% в этом бизнесе, учредителями являются Софья Данилова и Валерий Терляхин, контролирующие соответственно 65% и 15% компании.
Выручка "Умы" за прошлый год составила 34,6 миллиона рублей, чистая прибыль – 2,3 миллиона рублей. Компания использует упрощенную систему налогообложения.
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ФНС заблокировала счета Чистяковой-Ионовой
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ЭкономикаРоссияВладимир Кристовский (певец)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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