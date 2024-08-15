https://ria.ru/20240815/nalogi-1966385683.html

ФНС заблокировала счета компании, связанной с солистом "УмыТурман"

ФНС заблокировала счета компании, связанной с солистом "УмыТурман" - РИА Новости, 15.08.2024

ФНС заблокировала счета компании, связанной с солистом "УмыТурман"

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета компании, в числе учредителей которой значится солист группы Uma2rmaH ("УмаТурман") Владимир... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T13:47

2024-08-15T13:47

2024-08-15T13:47

экономика

россия

владимир кристовский (певец)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета компании, в числе учредителей которой значится солист группы Uma2rmaH ("УмаТурман") Владимир Кристовский: сумма налогового долга предприятия составляет почти 374 тысячи рублей, свидетельствуют данные системы "БИР-Аналитик". ООО "Ума" было зарегистрировано в декабре 2022 года, основной вид деятельности - деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания. Помимо Крестовского, которому принадлежит 20% в этом бизнесе, учредителями являются Софья Данилова и Валерий Терляхин, контролирующие соответственно 65% и 15% компании. Выручка "Умы" за прошлый год составила 34,6 миллиона рублей, чистая прибыль – 2,3 миллиона рублей. Компания использует упрощенную систему налогообложения.

https://ria.ru/20240716/ivleeva-1960058461.html

https://ria.ru/20240724/scheta-1961803672.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир кристовский (певец), федеральная налоговая служба (фнс россии)