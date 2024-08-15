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Французский наемник Генри в мае просил оружие для нападения на Россию - РИА Новости, 15.08.2024
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17:24 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/naemnik-1966440264.html
Французский наемник Генри в мае просил оружие для нападения на Россию
Французский наемник Генри в мае просил оружие для нападения на Россию - РИА Новости, 15.08.2024
Французский наемник Генри в мае просил оружие для нападения на Россию
Воюющий на стороне ВСУ французский наемник Баррат Максим Роджер Генри, которого в России объявили в розыск по подозрению в изнасиловании, в конце мая в... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T17:24
2024-08-15T17:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
исламское государство*
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Воюющий на стороне ВСУ французский наемник Баррат Максим Роджер Генри, которого в России объявили в розыск по подозрению в изнасиловании, в конце мая в социальных сетях просил оружие для нападения на территорию РФ, об этом свидетельствуют посты в его аккаунте в соцсети X, с которыми ознакомилось РИА Новости. В России француз объявлен в розыск по подозрению в изнасиловании жительницы Харьковской области. Жительница харьковского села Глубокое обвинила двух французских наемников ВСУ в изнасиловании, видеозапись с показаниями пострадавшей есть в распоряжении РИА Новости. По её словам, пьяные наёмники, говорившие по-французски, ворвались в её дом, избили, а потом изнасиловали. Несколько дней после она просидела в погребе, боясь выйти наружу. Только через неделю её вместе с матерью смогли эвакуировать российские военные. "Нам нужно больше экипировки, глушилок дронов, оружия, боеприпасов", - написал он 26 мая, заявив, что это оружие нужно для нападения на территорию России. Этой подписью он сопроводил фотографию сложенной на земле окровавленной военной формы и бронежилета с его позывным Azad. При этом написал, что кровь не его. В комментариях наемник добавил, что трое его "друзей" в госпитале, они потеряли одного украинца, и многие другие были ранены. В июне Генри обращался к своим подписчикам с просьбой помочь найти юриста, специализирующегося на военном законодательстве Украины, чтобы проконсультировать его по новому закону. "Некоторые подписали контракт до него, но командир говорит, что на нас это не распространяется, сейчас нам сказали, что мы не можем разорвать контракт", - написал наемник 1 июня. Уже 4 июля он опубликовал пост, где сообщил, что покидает военную службу, но останется на Украине и планирует разработать методику содействия возвращающимся домой военным. В интервью швейцарскому порталу Watson.ch в апреле 2023 года Генри рассказывал, что ранее уже принимал участие в боевых действиях на стороне курдов против ИГ* в Сирии и Ираке. В Киев он прибыл вместе с еще двумя французами с намерением вступить в так называемый Интернациональный легион, однако там ему не понравилось. "Атмосфера была очень плохая. Не было плана на день, люди болтались без дела, некоторые были пьяны, один парень получил передозировку морфия, оружие воровали… В дополнение ко всему я узнал, что полковник из батальона был гнилой донельзя. Он имел отношение к мафии в Польше и многим другим отвратительным делам", - рассказывал наемник. * Запрещенная в России террористическая организация.Тогда он, по его словам, присоединился к подразделению иностранных наемников Dark Angels под предводительством британца Дэниэла Бурка. Как писали британские СМИ, Бурк пропал в августе 2023 года, его тело было найдено месяц спустя. Впоследствии Генри все-таки подписал контракт с ВСУ и вошел в состав Интернационального легиона в качестве пулеметчика. Там, как рассказывал француз, платили 3,4-4 тысячи долларов в месяц, однако эти деньги быстро расходились на экипировку, оружие и транспорт, которые наемники покупали за свой счет. Ранее заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщал о фактах сексуальных преступлений и похищений женщин, совершенных наемниками ВСУ в Харьковской области. По его словам, зафиксированы более 50 военных преступлений, совершённых наёмниками. Он уточнил, что часть жертв насилия погибли, а выжившие сообщали, что преступники были с французскими шевронами.
https://ria.ru/20240815/pentagon-1966436937.html
https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html
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в мире, россия, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, исламское государство*
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Исламское государство*
Французский наемник Генри в мае просил оружие для нападения на Россию

Подозреваемый в изнасиловании наемник ВСУ просил оружие для нападения на Россию

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Воюющий на стороне ВСУ французский наемник Баррат Максим Роджер Генри, которого в России объявили в розыск по подозрению в изнасиловании, в конце мая в социальных сетях просил оружие для нападения на территорию РФ, об этом свидетельствуют посты в его аккаунте в соцсети X, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В России француз объявлен в розыск по подозрению в изнасиловании жительницы Харьковской области. Жительница харьковского села Глубокое обвинила двух французских наемников ВСУ в изнасиловании, видеозапись с показаниями пострадавшей есть в распоряжении РИА Новости. По её словам, пьяные наёмники, говорившие по-французски, ворвались в её дом, избили, а потом изнасиловали. Несколько дней после она просидела в погребе, боясь выйти наружу. Только через неделю её вместе с матерью смогли эвакуировать российские военные.
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"Нам нужно больше экипировки, глушилок дронов, оружия, боеприпасов", - написал он 26 мая, заявив, что это оружие нужно для нападения на территорию России. Этой подписью он сопроводил фотографию сложенной на земле окровавленной военной формы и бронежилета с его позывным Azad. При этом написал, что кровь не его. В комментариях наемник добавил, что трое его "друзей" в госпитале, они потеряли одного украинца, и многие другие были ранены.
В июне Генри обращался к своим подписчикам с просьбой помочь найти юриста, специализирующегося на военном законодательстве Украины, чтобы проконсультировать его по новому закону. "Некоторые подписали контракт до него, но командир говорит, что на нас это не распространяется, сейчас нам сказали, что мы не можем разорвать контракт", - написал наемник 1 июня.
Уже 4 июля он опубликовал пост, где сообщил, что покидает военную службу, но останется на Украине и планирует разработать методику содействия возвращающимся домой военным.
В интервью швейцарскому порталу Watson.ch в апреле 2023 года Генри рассказывал, что ранее уже принимал участие в боевых действиях на стороне курдов против ИГ* в Сирии и Ираке. В Киев он прибыл вместе с еще двумя французами с намерением вступить в так называемый Интернациональный легион, однако там ему не понравилось. "Атмосфера была очень плохая. Не было плана на день, люди болтались без дела, некоторые были пьяны, один парень получил передозировку морфия, оружие воровали… В дополнение ко всему я узнал, что полковник из батальона был гнилой донельзя. Он имел отношение к мафии в Польше и многим другим отвратительным делам", - рассказывал наемник.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Тогда он, по его словам, присоединился к подразделению иностранных наемников Dark Angels под предводительством британца Дэниэла Бурка. Как писали британские СМИ, Бурк пропал в августе 2023 года, его тело было найдено месяц спустя. Впоследствии Генри все-таки подписал контракт с ВСУ и вошел в состав Интернационального легиона в качестве пулеметчика. Там, как рассказывал француз, платили 3,4-4 тысячи долларов в месяц, однако эти деньги быстро расходились на экипировку, оружие и транспорт, которые наемники покупали за свой счет.
Ранее заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщал о фактах сексуальных преступлений и похищений женщин, совершенных наемниками ВСУ в Харьковской области. По его словам, зафиксированы более 50 военных преступлений, совершённых наёмниками. Он уточнил, что часть жертв насилия погибли, а выжившие сообщали, что преступники были с французскими шевронами.
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