https://ria.ru/20240815/naemnik-1966303985.html

В Харьковской области установили личность наемника, изнасиловавшего женщину

В Харьковской области установили личность наемника, изнасиловавшего женщину - РИА Новости, 15.08.2024

В Харьковской области установили личность наемника, изнасиловавшего женщину

Личность одного из наемников ВСУ из Франции, изнасиловавших жительницу харьковского села, установлена, возбуждено уголовное дело, заявил РИА Новости заместитель РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T06:25

2024-08-15T06:25

2024-08-15T12:32

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

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происшествия

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Личность одного из наемников ВСУ из Франции, изнасиловавших жительницу харьковского села, установлена, возбуждено уголовное дело, заявил РИА Новости заместитель главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева Евгений Лисняк. Жительница харьковского села Глубокое обвинила двух французских наемников ВСУ в изнасиловании, видеозапись с показаниями пострадавшей есть в распоряжении РИА Новости. По словам женщины, пьяные наемники, говорившие по-французски, ворвались в ее дом, избили, а потом изнасиловали. Несколько дней после она просидела в погребе, боясь выйти наружу. Только через неделю ее вместе с матерью смогли эвакуировать российские военные. "Был установлен военнослужащий иностранного легиона, гражданин Французской Республики Барат Максим Роджер Генри, 1989 года рождения, ранее принимавший участие в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне курдских вооруженных формирований, отряда народной самообороны и Сил сопротивления Синджара. Ранее судим за домашнее насилие в отношении своей жены", — сказал Лисняк. По его словам, против гражданина Франции возбуждено уголовное дело по части второй статьи 131 УК Российской Федерации "Изнасилование", части третьей статьи 359 УК Российской Федерации "Наемничество". Ему грозит пожизненное заключение. По данным УВД администрации Харьковской области, легионер родился в Орлеане, а его родители — выходцы из Бельгии. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут розыск второго соучастника преступления. Ранее Лисняк сообщал о фактах сексуальных преступлений и похищений женщин, совершенных наемниками в Харьковской области. По его словам, зафиксированы более 50 военных преступлений, совершенных наемниками. Замглавы уточнил, что часть жертв насилия погибли, а выжившие сообщали, что преступники были с французскими шевронами.

https://ria.ru/20240815/plennyy-1966303651.html

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Жительница харьковского села об изнасиловании наемниками-французами из ВСУ "Даже поцарапала его, но в ответ он только смеялся" Жительница села Глубокое Харьковской области заявила, что 2 французских наемника ВСУ ворвались ночью к ней в дом и изнасиловали. Нападавшие носили на форме шевроны с французским флагом и говорили по-французски. Видеозапись с показаниями пострадавшей оказалась в распоряжении РИА Новости. 2024-08-15T06:25 true PT3M53S

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россия, харьковская область, сирия, происшествия, вооруженные силы украины, украина