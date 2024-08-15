https://ria.ru/20240815/moskvich-1966416092.html

"Москвич" сохранил прогноз по продажам автомобилей

"Москвич" сохранил прогноз по продажам автомобилей - РИА Новости, 15.08.2024

"Москвич" сохранил прогноз по продажам автомобилей

Автозавод "Москвич" сохраняет планы по продажам автомобилей в текущем году на уровне 27 тысяч единиц, рассказал журналистам коммерческий директор завода Максим... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T15:47

2024-08-15T15:47

2024-08-15T15:47

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Автозавод "Москвич" сохраняет планы по продажам автомобилей в текущем году на уровне 27 тысяч единиц, рассказал журналистам коммерческий директор завода Максим Златокрылец. "Сохраняем, мы к этой цифре идем. Наши продажи сейчас увеличиваются. За первое полугодие мы продали 10 тысяч автомобилей. На второе полугодие наш план стоит, соответственно, 17 тысяч", - сказал он, отвечая на вопрос, сохраняет ли завод планы продать 27 тысяч машин в этом году. По словам топ-менеджера, с начала года уже продано более 11,8 тысячи автомобилей "Москвич". "Наша сегодня основная задача - наращивать поставки в дилерскую сеть", - добавил Златокрылец. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".

https://ria.ru/20240809/moskvich-1965237738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, россия, москва, renault s.a, renault clio