"Москвич" сохранил прогноз по продажам автомобилей
"Москвич" сохраняет планы по продажам на уровне 27 тысяч автомобилей в 2024 году
Автомобили "Москвич 3". Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Автозавод "Москвич" сохраняет планы по продажам автомобилей в текущем году на уровне 27 тысяч единиц, рассказал журналистам коммерческий директор завода Максим Златокрылец.
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"Сохраняем, мы к этой цифре идем. Наши продажи сейчас увеличиваются. За первое полугодие мы продали 10 тысяч автомобилей. На второе полугодие наш план стоит, соответственно, 17 тысяч", - сказал он, отвечая на вопрос, сохраняет ли завод планы продать 27 тысяч машин в этом году.
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По словам топ-менеджера, с начала года уже продано более 11,8 тысячи автомобилей "Москвич".
"Наша сегодня основная задача - наращивать поставки в дилерскую сеть", - добавил Златокрылец.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
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