Рейтинг@Mail.ru
"Спецсвязи" передали сто автомобилей "Москвич 3" - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 15.08.2024 (обновлено: 12:30 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/moskvich-1966360199.html
"Спецсвязи" передали сто автомобилей "Москвич 3"
"Спецсвязи" передали сто автомобилей "Москвич 3" - РИА Новости, 15.08.2024
"Спецсвязи" передали сто автомобилей "Москвич 3"
Завод "Москвич" передал 100 автомобилей "Москвич 3", переоснащенных для выполнения служебных задач ФГУП "Главный центр специальной связи" (ГЦСС, "Спецсвязь"),... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:14
2024-08-15T12:30
авто
россия
москва
renault s.a
renault clio
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966363324_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_0fcb4751c02a3958b27a14c5ae3e7c4a.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Завод "Москвич" передал 100 автомобилей "Москвич 3", переоснащенных для выполнения служебных задач ФГУП "Главный центр специальной связи" (ГЦСС, "Спецсвязь"), сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии. "Продукцию нашего автозавода выбрал "Главный центр специальной связи". Мы понимаем какую ответственную, порой опасную и важную работу они выполняют для… нашей страны. Для нас выбор в пользу автозавода означает, что вы доверяете нашим стандартам безопасности, стандартам качества", - сказал в ходе церемонии коммерческий директор автозавода "Москвич" Максим Златокрылец. Руководитель ФГУП "Главный центр специальной связи" Иван Гайченя отметил, что автомобили выполняют три функции: сопровождение грузов, вооруженная охрана, перевозка малогабаритных грузов и пассажиров. Партия автомобилей "Москвич 3" переоборудована по специально разработанному проекту. Так, в городском российском кроссовере убраны задние сиденья и сделан ровный пол для увеличения багажного пространства до 1,5 тысяч литров. Кроме того, в автомобиле организован отсек для ценных отправлений и имеется система крепления грузов. Все автомобили оформлены в синем исполнении с полосой белого цвета вдоль корпуса. ФГУП "Главный центр специальной связи" является организацией федеральной почтовой связи с особыми уставными задачами, обеспечивает потребности государства в пересылке секретных и иных специальных отправлений. В частности, ГЦСС занимается перевозками особо ценных грузов, драгметаллов и драгоценных камней, денежных знаков и иностранной валюты, художественных и культурных ценностей, а также опасных грузов, в том числе оружия и боеприпасов. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
https://ria.ru/20240411/modeli-1939411025.html
https://ria.ru/20240411/moskvich-1939418719.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966363324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b68669cb4b1803d62f2771c63f520ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, москва, renault s.a, renault clio, общество
Авто, Россия, Москва, Renault S.A, Renault Clio, Общество
"Спецсвязи" передали сто автомобилей "Москвич 3"

Завод "Москвич" передал сто автомобилей ФГУП "Главный центр специальной связи"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗавод "Москвич" передал автомобили для "Спецсвязи"
Завод Москвич передал автомобили для Спецсвязи - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Завод "Москвич" передал автомобили для "Спецсвязи"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Завод "Москвич" передал 100 автомобилей "Москвич 3", переоснащенных для выполнения служебных задач ФГУП "Главный центр специальной связи" (ГЦСС, "Спецсвязь"), сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии.
"Продукцию нашего автозавода выбрал "Главный центр специальной связи". Мы понимаем какую ответственную, порой опасную и важную работу они выполняют для… нашей страны. Для нас выбор в пользу автозавода означает, что вы доверяете нашим стандартам безопасности, стандартам качества", - сказал в ходе церемонии коммерческий директор автозавода "Москвич" Максим Златокрылец.
Семиместный кроссовер Москвич 8 - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
"Москвич" раскрыл, как будет выглядеть новый кроссовер
11 апреля, 17:19
Руководитель ФГУП "Главный центр специальной связи" Иван Гайченя отметил, что автомобили выполняют три функции: сопровождение грузов, вооруженная охрана, перевозка малогабаритных грузов и пассажиров.
Партия автомобилей "Москвич 3" переоборудована по специально разработанному проекту. Так, в городском российском кроссовере убраны задние сиденья и сделан ровный пол для увеличения багажного пространства до 1,5 тысяч литров. Кроме того, в автомобиле организован отсек для ценных отправлений и имеется система крепления грузов. Все автомобили оформлены в синем исполнении с полосой белого цвета вдоль корпуса.
ФГУП "Главный центр специальной связи" является организацией федеральной почтовой связи с особыми уставными задачами, обеспечивает потребности государства в пересылке секретных и иных специальных отправлений. В частности, ГЦСС занимается перевозками особо ценных грузов, драгметаллов и драгоценных камней, денежных знаков и иностранной валюты, художественных и культурных ценностей, а также опасных грузов, в том числе оружия и боеприпасов.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
Семиместный кроссовер Москвич 8 - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Производство "Москвич 8" начнется в конце 2024 года
11 апреля, 17:37
 
АвтоРоссияМоскваRenault S.ARenault ClioОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала