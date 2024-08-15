https://ria.ru/20240815/moskvich-1966360199.html

"Спецсвязи" передали сто автомобилей "Москвич 3"

"Спецсвязи" передали сто автомобилей "Москвич 3" - РИА Новости, 15.08.2024

"Спецсвязи" передали сто автомобилей "Москвич 3"

Завод "Москвич" передал 100 автомобилей "Москвич 3", переоснащенных для выполнения служебных задач ФГУП "Главный центр специальной связи" (ГЦСС, "Спецсвязь"),... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T12:14

2024-08-15T12:14

2024-08-15T12:30

авто

россия

москва

renault s.a

renault clio

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966363324_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_0fcb4751c02a3958b27a14c5ae3e7c4a.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Завод "Москвич" передал 100 автомобилей "Москвич 3", переоснащенных для выполнения служебных задач ФГУП "Главный центр специальной связи" (ГЦСС, "Спецсвязь"), сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии. "Продукцию нашего автозавода выбрал "Главный центр специальной связи". Мы понимаем какую ответственную, порой опасную и важную работу они выполняют для… нашей страны. Для нас выбор в пользу автозавода означает, что вы доверяете нашим стандартам безопасности, стандартам качества", - сказал в ходе церемонии коммерческий директор автозавода "Москвич" Максим Златокрылец. Руководитель ФГУП "Главный центр специальной связи" Иван Гайченя отметил, что автомобили выполняют три функции: сопровождение грузов, вооруженная охрана, перевозка малогабаритных грузов и пассажиров. Партия автомобилей "Москвич 3" переоборудована по специально разработанному проекту. Так, в городском российском кроссовере убраны задние сиденья и сделан ровный пол для увеличения багажного пространства до 1,5 тысяч литров. Кроме того, в автомобиле организован отсек для ценных отправлений и имеется система крепления грузов. Все автомобили оформлены в синем исполнении с полосой белого цвета вдоль корпуса. ФГУП "Главный центр специальной связи" является организацией федеральной почтовой связи с особыми уставными задачами, обеспечивает потребности государства в пересылке секретных и иных специальных отправлений. В частности, ГЦСС занимается перевозками особо ценных грузов, драгметаллов и драгоценных камней, денежных знаков и иностранной валюты, художественных и культурных ценностей, а также опасных грузов, в том числе оружия и боеприпасов. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".

https://ria.ru/20240411/modeli-1939411025.html

https://ria.ru/20240411/moskvich-1939418719.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, россия, москва, renault s.a, renault clio, общество