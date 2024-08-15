https://ria.ru/20240815/moskva-1966455364.html

В Москве арестовали гражданина США за нападение на полицейского

В Москве арестовали гражданина США за нападение на полицейского - РИА Новости, 15.08.2024

В Москве арестовали гражданина США за нападение на полицейского

Мещанский суд Москвы арестовал гражданина США Джозефа Татера на два месяца по делу о применении насилия против представителей власти, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T18:41

2024-08-15T18:41

2024-08-15T19:46

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал гражданина США Джозефа Татера на два месяца по делу о применении насилия против представителей власти, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Татера Джозефа на срок два месяца, то есть до 14 октября 2024 года", — рассказал собеседник агентства.По данным следствия, ночью 12 августа гражданина США доставили в отдел полиции из-за хулиганства. Мужчина отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего напал на сотрудника правоохранительных органов. Уголовное дело возбудили по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, называя фамилию американца как Тагер, он устроил конфликт в гостинице Radisson, отказавшись предоставлять документы о месте проживания до этого момента. По словам собеседника агентства, в итоге иностранца забрали в отдел полиции, где он ударил сотрудника ведомства.Мещанский суд Москвы назначил американцу Татеру административный арест за мелкое хулиганство на 15 суток. Как указано в тексте постановления, мужчина "выражал явное неуважение к обществу, выражался в адрес сотрудников отеля нецензурной бранью на иностранном языке, вел себя агрессивно и неуважительно к другим гостям отеля, размахивал руками, на замечания персонала отеля прекратить совершать правонарушение не реагировал". Вину Татер не признал, заявив суду, что нецензурной бранью не выражался и не проявлял агрессию.

https://ria.ru/20240715/gilman-1959723773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, сша, россия