https://ria.ru/20240815/moskva-1966372879.html
Бирюков: в Москве модернизировали 12 крупных газорегуляторных пунктов
Бирюков: в Москве модернизировали 12 крупных газорегуляторных пунктов - РИА Новости, 15.08.2024
Бирюков: в Москве модернизировали 12 крупных газорегуляторных пунктов
Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию двенадцати крупных газорегуляторных пунктов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T13:05
2024-08-15T13:05
2024-08-15T13:05
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию двенадцати крупных газорегуляторных пунктов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. С начала этого года отремонтировали двенадцать таких объектов, что позволит нам и дальше обеспечивать безопасное и качественное газоснабжение потребителей", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что модернизация газорегуляторных пунктов - это комплексный процесс, включающий обновление газопроводов, сетей газораспределения и газопотребления. "В рамках проекта специалисты АО "Мосгаз" меняют старое оборудование на современные газорегуляторные пункты, произведенные из российских составляющих на собственном производстве столичных газовиков. Это оборудование имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности. Работы проводятся в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
https://ria.ru/20240730/moskva-1962986327.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, мосгаз, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию двенадцати крупных газорегуляторных пунктов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. С начала этого года отремонтировали двенадцать таких объектов, что позволит нам и дальше обеспечивать безопасное и качественное газоснабжение потребителей", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что модернизация газорегуляторных пунктов - это комплексный процесс, включающий обновление газопроводов, сетей газораспределения и газопотребления.
"В рамках проекта специалисты АО "Мосгаз
" меняют старое оборудование на современные газорегуляторные пункты, произведенные из российских составляющих на собственном производстве столичных газовиков. Это оборудование имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности. Работы проводятся в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.