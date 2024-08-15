https://ria.ru/20240815/moldaviya-1966453961.html
В Молдавии не снижаются темпы искусственной румынизации, заявили в МИД
В Молдавии не снижаются темпы искусственной румынизации, заявили в МИД - РИА Новости, 15.08.2024
В Молдавии не снижаются темпы искусственной румынизации, заявили в МИД
Темпы искусственной румынизации не снижаются в Молдавии, населению навязываются новые символы и идеалы, а в центре Кишинева ведутся работы по возведению... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T18:36
2024-08-15T18:36
2024-08-15T18:36
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Темпы искусственной румынизации не снижаются в Молдавии, населению навязываются новые символы и идеалы, а в центре Кишинева ведутся работы по возведению памятника румынской королеве Марии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ. "Не снижаются темпы искусственной румынизации Молдавии. Населению страны навязываются новые символы и идеалы. В настоящее время в центре Кишинева ведутся работы по возведению памятника румынской королеве Марии", - сказала Захарова. Осознавая провальный характер евроинтеграционной авантюры, молдавские власти предпринимают судорожные попытки любыми способами удержать этот проект на плаву, добавила дипломат. Захарова также отметила, что в Молдавии отсутствует доверие населения и к утратившему самостоятельность Центризбиркому - по данным соцопросов, 78% респондентов убеждены, что на предстоящих выборах и референдуме будут фальсификации. "Таким образом, вместо решения насущных социально-экономических проблем молдавские власти сосредоточены на борьбе с политическими оппонентами и используют в ней антидемократические приемы и всю полноту репрессивного аппарата", - заключила официальный представитель МИД РФ. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на один день - 20 октября.
https://ria.ru/20240815/moldaviya-1966450126.html
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в мире, молдавия, россия, мария захарова, румыния, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Молдавия, Россия, Мария Захарова, Румыния, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В Молдавии не снижаются темпы искусственной румынизации, заявили в МИД
Захарова: темпы искусственной румынизации в Молдавии не снижаются
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости.
Темпы искусственной румынизации не снижаются в Молдавии, населению навязываются новые символы и идеалы, а в центре Кишинева ведутся работы по возведению памятника румынской королеве Марии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте
МИД РФ.
"Не снижаются темпы искусственной румынизации Молдавии. Населению страны навязываются новые символы и идеалы. В настоящее время в центре Кишинева ведутся работы по возведению памятника румынской королеве Марии", - сказала Захарова.
Осознавая провальный характер евроинтеграционной авантюры, молдавские власти предпринимают судорожные попытки любыми способами удержать этот проект на плаву, добавила дипломат.
Захарова также отметила, что в Молдавии отсутствует доверие населения и к утратившему самостоятельность Центризбиркому - по данным соцопросов, 78% респондентов убеждены, что на предстоящих выборах и референдуме будут фальсификации.
"Таким образом, вместо решения насущных социально-экономических проблем молдавские власти сосредоточены на борьбе с политическими оппонентами и используют в ней антидемократические приемы и всю полноту репрессивного аппарата", - заключила официальный представитель МИД РФ.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на один день - 20 октября.