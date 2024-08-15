https://ria.ru/20240815/moldavija-1966454342.html
Захарова заявила о зачистке информационного пространства в Молдавии
Захарова заявила о зачистке информационного пространства в Молдавии - РИА Новости, 15.08.2024
Захарова заявила о зачистке информационного пространства в Молдавии
Тотальная зачистка информационного пространства продолжается в Молдавии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T18:38
2024-08-15T18:38
2024-08-15T18:38
в мире
молдавия
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Тотальная зачистка информационного пространства продолжается в Молдавии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Продолжается тотальная зачистка информационного пространства республики", - приводятся ее слова на сайте российского внешнеполитического ведомства. Захарова напомнила, что всего с конца 2022 года по решению властей было приостановлено или прекращено вещание 17 молдавских телеканалов и радиостанций.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Молдавия, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова заявила о зачистке информационного пространства в Молдавии
МИД РФ: в Молдавии продолжается тотальная зачистка информационного пространства