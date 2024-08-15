https://ria.ru/20240815/moldavija-1966454342.html

Захарова заявила о зачистке информационного пространства в Молдавии

Захарова заявила о зачистке информационного пространства в Молдавии - РИА Новости, 15.08.2024

Захарова заявила о зачистке информационного пространства в Молдавии

Тотальная зачистка информационного пространства продолжается в Молдавии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T18:38

2024-08-15T18:38

2024-08-15T18:38

в мире

молдавия

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Тотальная зачистка информационного пространства продолжается в Молдавии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Продолжается тотальная зачистка информационного пространства республики", - приводятся ее слова на сайте российского внешнеполитического ведомства. Захарова напомнила, что всего с конца 2022 года по решению властей было приостановлено или прекращено вещание 17 молдавских телеканалов и радиостанций.

https://ria.ru/20240815/tauber-1966387957.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, молдавия, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)