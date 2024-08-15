https://ria.ru/20240815/miting-1966479357.html

В Тель-Авиве начался митинг в поддержку заложников

В Тель-Авиве начался митинг в поддержку заложников - РИА Новости, 15.08.2024

В Тель-Авиве начался митинг в поддержку заложников

Митинг в поддержку заложников палестинского движения ХАМАС, а также членов их семей проходит в центре Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T20:15

2024-08-15T20:15

2024-08-15T20:16

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доха

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

тель-авив

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 авг - РИА Новости. Митинг в поддержку заложников палестинского движения ХАМАС, а также членов их семей проходит в центре Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости. Митинг под названием Last Chance March (Марш последнего шанса - ред.) приурочен к переговорам по сектору Газа в Дохе, где участвует делегация Израиля. Основное требование собравшихся - заключение сделки между израильскими властями и ХАМАС. "Мы знаем, что условия у тех, кого удерживают в Газе, бесчеловечны, и у них мало шансов пережить эти условия... Время выходит", - сообщила РИА Новости одна из волонтеров. На митинг в центре города собрались сотни человек. Участники шествия скандируют лозунги с призывом к властям вернуть заложников движения ХАМАС. Собравшиеся несут как флаги Израиля, так и желтые флаги, символизирующие солидарность с заложниками и их семьями. В ходе мероприятия перед собравшимися выступят родственники заложников. За проведением митинга следят сотрудники полиции. Ранее издание Jerusalem Post сообщило, что в плену ХАМАС находятся 115 израильских заложников, 75 из которых считаются живыми. В свою очередь член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявлял, что руководство движения не знает, сколько израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года, всё еще живы. В общей сложности они находятся в плену уже более 300 дней.

https://ria.ru/20240815/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240813/hamas-1965914129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, доха, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, тель-авив