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В Тель-Авиве начался митинг в поддержку заложников - РИА Новости, 15.08.2024
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20:15 15.08.2024 (обновлено: 20:16 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/miting-1966479357.html
В Тель-Авиве начался митинг в поддержку заложников
В Тель-Авиве начался митинг в поддержку заложников - РИА Новости, 15.08.2024
В Тель-Авиве начался митинг в поддержку заложников
Митинг в поддержку заложников палестинского движения ХАМАС, а также членов их семей проходит в центре Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T20:15
2024-08-15T20:16
в мире
израиль
доха
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
тель-авив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 авг - РИА Новости. Митинг в поддержку заложников палестинского движения ХАМАС, а также членов их семей проходит в центре Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости. Митинг под названием Last Chance March (Марш последнего шанса - ред.) приурочен к переговорам по сектору Газа в Дохе, где участвует делегация Израиля. Основное требование собравшихся - заключение сделки между израильскими властями и ХАМАС. "Мы знаем, что условия у тех, кого удерживают в Газе, бесчеловечны, и у них мало шансов пережить эти условия... Время выходит", - сообщила РИА Новости одна из волонтеров. На митинг в центре города собрались сотни человек. Участники шествия скандируют лозунги с призывом к властям вернуть заложников движения ХАМАС. Собравшиеся несут как флаги Израиля, так и желтые флаги, символизирующие солидарность с заложниками и их семьями. В ходе мероприятия перед собравшимися выступят родственники заложников. За проведением митинга следят сотрудники полиции. Ранее издание Jerusalem Post сообщило, что в плену ХАМАС находятся 115 израильских заложников, 75 из которых считаются живыми. В свою очередь член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявлял, что руководство движения не знает, сколько израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года, всё еще живы. В общей сложности они находятся в плену уже более 300 дней.
https://ria.ru/20240815/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, доха, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, тель-авив
В мире, Израиль, Доха, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Тель-Авив
В Тель-Авиве начался митинг в поддержку заложников

В Тель-Авиве проходит митинг в поддержку заложников движения ХАМАС и их семей

© AP Photo / Ohad ZwigenbergМитинг в Тель-Авиве
Митинг в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Митинг в Тель-Авиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 авг - РИА Новости. Митинг в поддержку заложников палестинского движения ХАМАС, а также членов их семей проходит в центре Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг под названием Last Chance March (Марш последнего шанса - ред.) приурочен к переговорам по сектору Газа в Дохе, где участвует делегация Израиля. Основное требование собравшихся - заключение сделки между израильскими властями и ХАМАС.
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"Мы знаем, что условия у тех, кого удерживают в Газе, бесчеловечны, и у них мало шансов пережить эти условия... Время выходит", - сообщила РИА Новости одна из волонтеров.
На митинг в центре города собрались сотни человек. Участники шествия скандируют лозунги с призывом к властям вернуть заложников движения ХАМАС. Собравшиеся несут как флаги Израиля, так и желтые флаги, символизирующие солидарность с заложниками и их семьями.
В ходе мероприятия перед собравшимися выступят родственники заложников. За проведением митинга следят сотрудники полиции.
Ранее издание Jerusalem Post сообщило, что в плену ХАМАС находятся 115 израильских заложников, 75 из которых считаются живыми. В свою очередь член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявлял, что руководство движения не знает, сколько израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года, всё еще живы. В общей сложности они находятся в плену уже более 300 дней.
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В миреИзраильДохаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуТель-Авив
 
 
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