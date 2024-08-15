https://ria.ru/20240815/miro-1966296460.html

Пользователи из России и Белоруссии потеряют доступ к онлайн-доске Miro

Пользователи из России и Белоруссии потеряют доступ к онлайн-доске Miro - РИА Новости, 15.08.2024

Пользователи из России и Белоруссии потеряют доступ к онлайн-доске Miro

Пользователи популярной в образовательной среде американской платформы Miro из России и Белоруссии начали получать письма об ограничении доступа к сервису с 12... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T03:40

2024-08-15T03:40

2024-08-15T03:40

технологии

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белоруссия

мтс

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пользователи популярной в образовательной среде американской платформы Miro из России и Белоруссии начали получать письма об ограничении доступа к сервису с 12 сентября, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Линк". Miro - интерактивная онлайн-доска, на которой можно рисовать, писать, размещать файлы, диаграммы и другие элементы. Ее используют для хранения, обмена и визуализации информации, например при работе над проектом. Платформа также популярна среди репетиторов, университетов и школ, так как одновременно над одним проектом может работать неограниченное число людей. Так, в одном письме отмечается, что Miro должна следовать всем нормативным актам в ЕС и США, включая санкции и другие требования по соблюдению торговых норм. "Платежный адрес вашей учетной записи был определен как зарегистрированный в России/Белоруссии. В соответствии с нашими юридическими обязательствами, мы больше не можем обслуживать клиентов, зарегистрированных в запрещенном регионе, начиная с 12 сентября 2024 года", - говорится в письме. В другом письме, отправленном клиенту сервиса, сообщается, что полный доступ к Miro сохранится до 11 сентября этого года. "Если вы не обновите платежный адрес в своей учетной записи, с этого момента подписка будет аннулирована, но у вас сохранится доступ к аккаунту еще на 30 дней. В этот период вы сможете открывать и скачивать доски, но не сможете их редактировать и создавать новые", - добавляется там. По словам компании, доступ к аккаунту будет полностью отключен 11 октября 2024 года в 18.00 мск. Минфин США в июне опубликовал документ, согласно которому компаниям и гражданам США запрещается оказывать лицам, находящимся на территории РФ, услуги IT-консалтинга и разработки программного обеспечение (ПО), услуги по технической поддержке и предоставлять облачные сервисы. В свою очередь руководитель продукта "МТС Линк Доски" Иван Богатов отметил, что в тексте документа указывается, что запрет коснется всех покупателей ПО на территории РФ, а не только российских юридических лиц. По его мнению, под запрет могут попасть облачные платформы для корпоративных коммуникаций, такие как Zoom и Microsoft Teams, популярные рабочие программы, например Jira, и облачные операционные системы. "Российские вендоры уже предлагают альтернативные сервисы для тех, кто привык использовать онлайн-доски в работе. Мы рекомендуем всем компаниям, у которых большинство пользователей находятся в России, ускорить переход на российское программное обеспечение", - добавил он.

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https://ria.ru/20240814/gd-1966127337.html

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сша

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технологии, россия, сша, белоруссия, мтс, евросоюз, в мире