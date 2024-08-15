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Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 15.08.2024
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах ЛНР, потери противника составили до 470... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T13:07
2024-08-15T13:07
2024-08-15T13:29
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах ЛНР, потери противника составили до 470 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва, Макеевка и Стельмаховка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства о ходе спецоперации."ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей, 155 мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции
Минобороны: ВСУ потеряли до 470 солдат в зоне ответственности "Запада"