https://ria.ru/20240815/minoborony-1966376555.html

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 15.08.2024

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах ЛНР, потери противника составили до 470... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T13:07

2024-08-15T13:07

2024-08-15T13:29

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах ЛНР, потери противника составили до 470 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва, Макеевка и Стельмаховка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства о ходе спецоперации."ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей, 155 мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)