https://ria.ru/20240815/milony-1966357042.html

Милонов предложил разработать школьную форму в стиле императорской России

Милонов предложил разработать школьную форму в стиле императорской России - РИА Новости, 15.08.2024

Милонов предложил разработать школьную форму в стиле императорской России

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов ("Едина Россия") заявил в своем Telegram-канале, что... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T12:04

2024-08-15T12:04

2024-08-15T12:10

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россия

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единая россия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов ("Едина Россия") заявил в своем Telegram-канале, что направил обращение к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением разработать школьную форму в стиле императорской России и СССР. "Попросил министра просвещения Сергея Кравцова оценить идею о разработке школьной формы для российских школьников в духе и стиле лучших образцов школьной формы Императорской России и Советского Союза", - сообщил Милонов.По мнению депутата Госдумы, в последнее время в российском обществе разгорается дискуссия относительно необходимости возвращения в обиход единой школьной формы. "Очевидно, что школьная форма будет возвращена в самом обозримом будущем ввиду возрастающей популярности оной как среди родителей и педагогов, так и среди самих детей. Практически во всех школах нашей страны существуют определенные внутренние правила внешнего вида учащихся, стремящиеся к единообразию учеников", - подчеркнул Милонов. Кроме того, по его словам, детские и школьные психологи в один голос утверждают, что единообразие внешнего вида сверстников благотворно сказывается на внутренней атмосфере детского коллектива, гасит нездоровое соперничество и соревнование семейным достатком. "В нашей стране более целого века существовала традиция школьной формы, уходящая в имперскую историю, прерванная перестройкой и крушением Советского Союза. Всегда внешний облик учеников стремился к воспитанию лучших качеств у мальчиков и девочек. Мужественности, доблести и отваге у первых и состраданию, благородству и сердечности у вторых", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20231018/malchiki-1903615402.html

https://ria.ru/20231206/imya-1914082038.html

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общество, россия, ссср, виталий милонов, сергей кравцов, госдума рф, единая россия