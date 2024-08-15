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Милонов предложил разработать школьную форму в стиле императорской России - РИА Новости, 15.08.2024
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12:04 15.08.2024 (обновлено: 12:10 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/milony-1966357042.html
Милонов предложил разработать школьную форму в стиле императорской России
Милонов предложил разработать школьную форму в стиле императорской России - РИА Новости, 15.08.2024
Милонов предложил разработать школьную форму в стиле императорской России
Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов ("Едина Россия") заявил в своем Telegram-канале, что... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:04
2024-08-15T12:10
общество
россия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов ("Едина Россия") заявил в своем Telegram-канале, что направил обращение к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением разработать школьную форму в стиле императорской России и СССР. "Попросил министра просвещения Сергея Кравцова оценить идею о разработке школьной формы для российских школьников в духе и стиле лучших образцов школьной формы Императорской России и Советского Союза", - сообщил Милонов.По мнению депутата Госдумы, в последнее время в российском обществе разгорается дискуссия относительно необходимости возвращения в обиход единой школьной формы. "Очевидно, что школьная форма будет возвращена в самом обозримом будущем ввиду возрастающей популярности оной как среди родителей и педагогов, так и среди самих детей. Практически во всех школах нашей страны существуют определенные внутренние правила внешнего вида учащихся, стремящиеся к единообразию учеников", - подчеркнул Милонов. Кроме того, по его словам, детские и школьные психологи в один голос утверждают, что единообразие внешнего вида сверстников благотворно сказывается на внутренней атмосфере детского коллектива, гасит нездоровое соперничество и соревнование семейным достатком. "В нашей стране более целого века существовала традиция школьной формы, уходящая в имперскую историю, прерванная перестройкой и крушением Советского Союза. Всегда внешний облик учеников стремился к воспитанию лучших качеств у мальчиков и девочек. Мужественности, доблести и отваге у первых и состраданию, благородству и сердечности у вторых", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20231018/malchiki-1903615402.html
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общество, россия, ссср, виталий милонов, сергей кравцов, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, СССР, Виталий Милонов, Сергей Кравцов, Госдума РФ, Единая Россия
Милонов предложил разработать школьную форму в стиле императорской России

Милонов предложил разработать форму в духе императорской России и СССР

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов ("Едина Россия") заявил в своем Telegram-канале, что направил обращение к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением разработать школьную форму в стиле императорской России и СССР.
«
"Попросил министра просвещения Сергея Кравцова оценить идею о разработке школьной формы для российских школьников в духе и стиле лучших образцов школьной формы Императорской России и Советского Союза", - сообщил Милонов.
© ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ/TelegramИдея о разработке школьной формы для российских школьников в стиле императорской России от Виталия Милонова
Идея о разработке школьной формы для российских школьников в стиле императорской России от Виталия Милонова - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ/Telegram
Идея о разработке школьной формы для российских школьников в стиле императорской России от Виталия Милонова
По мнению депутата Госдумы, в последнее время в российском обществе разгорается дискуссия относительно необходимости возвращения в обиход единой школьной формы.
"Очевидно, что школьная форма будет возвращена в самом обозримом будущем ввиду возрастающей популярности оной как среди родителей и педагогов, так и среди самих детей. Практически во всех школах нашей страны существуют определенные внутренние правила внешнего вида учащихся, стремящиеся к единообразию учеников", - подчеркнул Милонов.
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Кроме того, по его словам, детские и школьные психологи в один голос утверждают, что единообразие внешнего вида сверстников благотворно сказывается на внутренней атмосфере детского коллектива, гасит нездоровое соперничество и соревнование семейным достатком.
"В нашей стране более целого века существовала традиция школьной формы, уходящая в имперскую историю, прерванная перестройкой и крушением Советского Союза. Всегда внешний облик учеников стремился к воспитанию лучших качеств у мальчиков и девочек. Мужественности, доблести и отваге у первых и состраданию, благородству и сердечности у вторых", - заключил парламентарий.
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ОбществоРоссияСССРВиталий МилоновСергей КравцовГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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