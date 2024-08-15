https://ria.ru/20240815/mid-1966488539.html
Москва призвала Ереван не передавать в школы учебник по истории
Москва призвала Ереван не передавать в школы учебник по истории - РИА Новости, 16.08.2024
Москва призвала Ереван не передавать в школы учебник по истории
Москва рассчитывает, что власти Армении не допустят передачу в школы учебника по истории для восьмых классов, в котором искажаются события на Южном Кавказе... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-15T21:39
2024-08-15T21:39
2024-08-16T00:17
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Москва рассчитывает, что власти Армении не допустят передачу в школы учебника по истории для восьмых классов, в котором искажаются события на Южном Кавказе конца XVIII – начала XIX веков, сообщается на сайте МИД РФ. В ведомстве уточнили, что в одной из глав данного учебника под провокационным названием "Насильственное присоединение Восточной Армении к России", пересмотрены оценки итогов Русско-персидской войны 1826-1828 годов, а Туркманчайский мир назван "аннексией" Восточной Армении. На Смоленской площади выразили надежду, что Ереван воспрепятствует передаче данного пособия в школы и впредь перестанут игнорировать такие попытки исказить общее с Россией прошлое.В МИД отметили, что изучение серьезных источников, в том числе армянских, демонстрирует совершенно иные подходы к мирному договору 1828 года, который до последнего времени в республиканских учебниках оценивался как имеющий "колоссальное значение для будущего восстановления армянской государственности". Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что речь в данном случае идет об очередной беззастенчивой попытке переписать общую историю когда по методике западной пропаганды с подачи некоторых армянских политиков "белое называется чёрным".Использование таких формулировок, как указали в Москве, полностью противоречит обязательствам по сохранению исторической памяти, которые взял на себя Ереван.
https://ria.ru/20240808/zakharova-1964810898.html
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россия, москва, армения, владимир путин, никол пашинян, ереван
Россия, Москва, Армения, Владимир Путин, Никол Пашинян, Ереван
Москва призвала Ереван не передавать в школы учебник по истории
Москва надеется, что искажающий историю армянский учебник не передадут в школы
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Москва рассчитывает, что власти Армении не допустят передачу в школы учебника по истории для восьмых классов, в котором искажаются события на Южном Кавказе конца XVIII – начала XIX веков, сообщается на сайте МИД РФ.
В ведомстве уточнили, что в одной из глав данного учебника под провокационным названием "Насильственное присоединение Восточной Армении к России", пересмотрены оценки итогов Русско-персидской войны 1826-1828 годов, а Туркманчайский мир назван "аннексией" Восточной Армении.
На Смоленской площади выразили надежду, что Ереван воспрепятствует передаче данного пособия в школы и впредь перестанут игнорировать такие попытки исказить общее с Россией прошлое.
В МИД отметили, что изучение серьезных источников, в том числе армянских, демонстрирует совершенно иные подходы к мирному договору 1828 года, который до последнего времени в республиканских учебниках оценивался как имеющий "колоссальное значение для будущего восстановления армянской государственности".
Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что речь в данном случае идет об очередной беззастенчивой попытке переписать общую историю когда по методике западной пропаганды с подачи некоторых армянских политиков "белое называется чёрным".
Использование таких формулировок, как указали в Москве, полностью противоречит обязательствам по сохранению исторической памяти, которые взял на себя Ереван.