https://ria.ru/20240815/mid-1966488539.html

Москва призвала Ереван не передавать в школы учебник по истории

Москва призвала Ереван не передавать в школы учебник по истории - РИА Новости, 16.08.2024

Москва призвала Ереван не передавать в школы учебник по истории

Москва рассчитывает, что власти Армении не допустят передачу в школы учебника по истории для восьмых классов, в котором искажаются события на Южном Кавказе... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-15T21:39

2024-08-15T21:39

2024-08-16T00:17

россия

москва

армения

владимир путин

никол пашинян

ереван

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933462032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_befd4b0f2a121262ac1c804a8c2216f4.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Москва рассчитывает, что власти Армении не допустят передачу в школы учебника по истории для восьмых классов, в котором искажаются события на Южном Кавказе конца XVIII – начала XIX веков, сообщается на сайте МИД РФ. В ведомстве уточнили, что в одной из глав данного учебника под провокационным названием "Насильственное присоединение Восточной Армении к России", пересмотрены оценки итогов Русско-персидской войны 1826-1828 годов, а Туркманчайский мир назван "аннексией" Восточной Армении. На Смоленской площади выразили надежду, что Ереван воспрепятствует передаче данного пособия в школы и впредь перестанут игнорировать такие попытки исказить общее с Россией прошлое.В МИД отметили, что изучение серьезных источников, в том числе армянских, демонстрирует совершенно иные подходы к мирному договору 1828 года, который до последнего времени в республиканских учебниках оценивался как имеющий "колоссальное значение для будущего восстановления армянской государственности". Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что речь в данном случае идет об очередной беззастенчивой попытке переписать общую историю когда по методике западной пропаганды с подачи некоторых армянских политиков "белое называется чёрным".Использование таких формулировок, как указали в Москве, полностью противоречит обязательствам по сохранению исторической памяти, которые взял на себя Ереван.

https://ria.ru/20240808/zakharova-1964810898.html

https://ria.ru/20240711/nato-1958883284.html

россия

москва

армения

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, армения, владимир путин, никол пашинян, ереван