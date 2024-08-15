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На Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановили движение - РИА Новости, 15.08.2024
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13:37 15.08.2024 (обновлено: 13:38 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/metro-1966383048.html
На Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановили движение
На Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановили движение - РИА Новости, 15.08.2024
На Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановили движение
Движение на Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T13:37
2024-08-15T13:38
москва
происшествия
московский метрополитен
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Движение на Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении ведомства. Ранее дептранс сообщал, что на Арбатско-Покровской линии метро Москвы нет движения от "Партизанской" до "Щелковской".
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москва, происшествия, московский метрополитен
Москва, Происшествия, Московский метрополитен
На Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановили движение

На Арбатско-Покровской линии метро Москвы вводится в график

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПассажир на станции "Арбатская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена
Пассажир на станции Арбатская Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Пассажир на станции "Арбатская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Движение на Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее дептранс сообщал, что на Арбатско-Покровской линии метро Москвы нет движения от "Партизанской" до "Щелковской".
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