https://ria.ru/20240815/metro-1966383048.html

На Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановили движение

На Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановили движение - РИА Новости, 15.08.2024

На Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановили движение

Движение на Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T13:37

2024-08-15T13:37

2024-08-15T13:38

москва

происшествия

московский метрополитен

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Движение на Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении ведомства. Ранее дептранс сообщал, что на Арбатско-Покровской линии метро Москвы нет движения от "Партизанской" до "Щелковской".

https://ria.ru/20231208/metro-1914648973.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия, московский метрополитен