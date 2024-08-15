https://ria.ru/20240815/metro-1966383048.html
На Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановили движение
На Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановили движение - РИА Новости, 15.08.2024
На Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановили движение
Движение на Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T13:37
2024-08-15T13:37
2024-08-15T13:38
москва
происшествия
московский метрополитен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947390471_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_611b263c3fc4efc2d43166f468732f69.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Движение на Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении ведомства. Ранее дептранс сообщал, что на Арбатско-Покровской линии метро Москвы нет движения от "Партизанской" до "Щелковской".
https://ria.ru/20231208/metro-1914648973.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947390471_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8bc0728ca459989a55d94d42e0b89c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, московский метрополитен
Москва, Происшествия, Московский метрополитен
На Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановили движение
На Арбатско-Покровской линии метро Москвы вводится в график