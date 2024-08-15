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В МЧС назвали обстановку в Белгородской области сложной и напряженной - РИА Новости, 15.08.2024
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10:34 15.08.2024 (обновлено: 10:39 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/mchs-1966330042.html
В МЧС назвали обстановку в Белгородской области сложной и напряженной
В МЧС назвали обстановку в Белгородской области сложной и напряженной - РИА Новости, 15.08.2024
В МЧС назвали обстановку в Белгородской области сложной и напряженной
Обстановка в Белгородской области сложная и напряженная, в результате атак ВСУ повреждены дома и инфраструктура, есть погибшие и раненые, приводит слова главы... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T10:34
2024-08-15T10:39
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
александр куренков (мчс)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Обстановка в Белгородской области сложная и напряженная, в результате атак ВСУ повреждены дома и инфраструктура, есть погибшие и раненые, приводит слова главы МЧС России Александра Куренкова пресс-служба ведомства.Отмечается, что 15 августа состоялось внеочередное заседание правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, на повестке обсуждения стояла обстановка, сложившаяся в Белгородской области."Обстановка в регионе остается сложной и напряженной. В результате террористических атак со стороны украинских вооруженных формирований в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие граждане", - сказал Куренков.
https://ria.ru/20240513/kurenkov-1945635014.html
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, александр куренков (мчс), вооруженные силы украины
Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Александр Куренков (МЧС), Вооруженные силы Украины
В МЧС назвали обстановку в Белгородской области сложной и напряженной

Куренков: ВСУ повредили дома и инфраструктуру в Белгородской области

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Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Обстановка в Белгородской области сложная и напряженная, в результате атак ВСУ повреждены дома и инфраструктура, есть погибшие и раненые, приводит слова главы МЧС России Александра Куренкова пресс-служба ведомства.
Отмечается, что 15 августа состоялось внеочередное заседание правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, на повестке обсуждения стояла обстановка, сложившаяся в Белгородской области.
«
"Обстановка в регионе остается сложной и напряженной. В результате террористических атак со стороны украинских вооруженных формирований в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие граждане", - сказал Куренков.
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Белгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияАлександр Куренков (МЧС)Вооруженные силы Украины
 
 
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