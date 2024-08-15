https://ria.ru/20240815/mchs-1966330042.html

В МЧС назвали обстановку в Белгородской области сложной и напряженной

В МЧС назвали обстановку в Белгородской области сложной и напряженной - РИА Новости, 15.08.2024

В МЧС назвали обстановку в Белгородской области сложной и напряженной

Обстановка в Белгородской области сложная и напряженная, в результате атак ВСУ повреждены дома и инфраструктура, есть погибшие и раненые, приводит слова главы... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T10:34

2024-08-15T10:34

2024-08-15T10:39

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

александр куренков (мчс)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Обстановка в Белгородской области сложная и напряженная, в результате атак ВСУ повреждены дома и инфраструктура, есть погибшие и раненые, приводит слова главы МЧС России Александра Куренкова пресс-служба ведомства.Отмечается, что 15 августа состоялось внеочередное заседание правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, на повестке обсуждения стояла обстановка, сложившаяся в Белгородской области."Обстановка в регионе остается сложной и напряженной. В результате террористических атак со стороны украинских вооруженных формирований в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие граждане", - сказал Куренков.

https://ria.ru/20240513/kurenkov-1945635014.html

белгородская область

россия

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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, александр куренков (мчс), вооруженные силы украины