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В Мали прошел протест против поддержки Украиной вооруженных группировок - РИА Новости, 15.08.2024
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16:49 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/mali-1966431551.html
В Мали прошел протест против поддержки Украиной вооруженных группировок
В Мали прошел протест против поддержки Украиной вооруженных группировок - РИА Новости, 15.08.2024
В Мали прошел протест против поддержки Украиной вооруженных группировок
Протест против поддержки Украиной вооруженных группировок на севере Мали прошел в городе Кутиала на юге страны, сообщает портал Info Matin. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T16:49
2024-08-15T16:49
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Протест против поддержки Украиной вооруженных группировок на севере Мали прошел в городе Кутиала на юге страны, сообщает портал Info Matin. "В Кутиале сотни демонстрантов вышли на улицы, ...чтобы осудить поддержку Украиной террористов и выразить поддержку властям", - пишет портал. В статье сообщается, что участники акции также приняли участие в сдаче крови для военных и сотрудников служб безопасности страны. Демонстранты несли флаги России и стран, входящих в Альянс государств Сахеля (Мали, Нигер, Буркина-Фасо). По данным портала, в конце акции протеста организаторы передали местным властям меморандум, призывающий к объединению всей страны против ее врагов. Ранее французские СМИ со ссылкой на малийский военный источник сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер 8 августа также заявил о разрыве отношений с Киевом. Замглавы комитета безопасности и обороны в малийском переходном парламенте Фусейну Уатара 8 августа заявил РИА Новости, что Мали и Нигер обратились в Совет безопасности ООН для расследования заявлений о поддержке Киевом вооруженных группировок на севере Мали.
https://ria.ru/20240805/otnosheniya-1964043134.html
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в мире, мали, нигер, киев, мария захарова, оон, украина
В мире, Мали, Нигер, Киев, Мария Захарова, ООН, Украина
В Мали прошел протест против поддержки Украиной вооруженных группировок

Info Matin: на юге Мали прошел протест против поддержки Украиной боевиков

© iStock.com / Thomas BrissiaudГород Бамако
Город Бамако - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© iStock.com / Thomas Brissiaud
Город Бамако. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Протест против поддержки Украиной вооруженных группировок на севере Мали прошел в городе Кутиала на юге страны, сообщает портал Info Matin.
"В Кутиале сотни демонстрантов вышли на улицы, ...чтобы осудить поддержку Украиной террористов и выразить поддержку властям", - пишет портал.
Министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной
5 августа, 00:06
В статье сообщается, что участники акции также приняли участие в сдаче крови для военных и сотрудников служб безопасности страны. Демонстранты несли флаги России и стран, входящих в Альянс государств Сахеля (Мали, Нигер, Буркина-Фасо).
По данным портала, в конце акции протеста организаторы передали местным властям меморандум, призывающий к объединению всей страны против ее врагов.
Ранее французские СМИ со ссылкой на малийский военный источник сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер 8 августа также заявил о разрыве отношений с Киевом.
Замглавы комитета безопасности и обороны в малийском переходном парламенте Фусейну Уатара 8 августа заявил РИА Новости, что Мали и Нигер обратились в Совет безопасности ООН для расследования заявлений о поддержке Киевом вооруженных группировок на севере Мали.
Ситуация в Мали - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Мали и Нигер потребовали от СБ ООН расследовать поддержку боевиков Украиной
7 августа, 17:49
 
В миреМалиНигерКиевМария ЗахароваООНУкраина
 
 
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