https://ria.ru/20240815/mali-1966431551.html

В Мали прошел протест против поддержки Украиной вооруженных группировок

В Мали прошел протест против поддержки Украиной вооруженных группировок - РИА Новости, 15.08.2024

В Мали прошел протест против поддержки Украиной вооруженных группировок

Протест против поддержки Украиной вооруженных группировок на севере Мали прошел в городе Кутиала на юге страны, сообщает портал Info Matin. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T16:49

2024-08-15T16:49

2024-08-15T16:49

в мире

мали

нигер

киев

мария захарова

оон

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930417905_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_344e811fba74e5e525c2ea39dc36dd53.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Протест против поддержки Украиной вооруженных группировок на севере Мали прошел в городе Кутиала на юге страны, сообщает портал Info Matin. "В Кутиале сотни демонстрантов вышли на улицы, ...чтобы осудить поддержку Украиной террористов и выразить поддержку властям", - пишет портал. В статье сообщается, что участники акции также приняли участие в сдаче крови для военных и сотрудников служб безопасности страны. Демонстранты несли флаги России и стран, входящих в Альянс государств Сахеля (Мали, Нигер, Буркина-Фасо). По данным портала, в конце акции протеста организаторы передали местным властям меморандум, призывающий к объединению всей страны против ее врагов. Ранее французские СМИ со ссылкой на малийский военный источник сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер 8 августа также заявил о разрыве отношений с Киевом. Замглавы комитета безопасности и обороны в малийском переходном парламенте Фусейну Уатара 8 августа заявил РИА Новости, что Мали и Нигер обратились в Совет безопасности ООН для расследования заявлений о поддержке Киевом вооруженных группировок на севере Мали.

https://ria.ru/20240805/otnosheniya-1964043134.html

https://ria.ru/20240807/oon-1964732563.html

мали

нигер

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мали, нигер, киев, мария захарова, оон, украина