В Мали прошел протест против поддержки Украиной вооруженных группировок
Info Matin: на юге Мали прошел протест против поддержки Украиной боевиков
© iStock.com / Thomas BrissiaudГород Бамако
© iStock.com / Thomas Brissiaud
Город Бамако. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Протест против поддержки Украиной вооруженных группировок на севере Мали прошел в городе Кутиала на юге страны, сообщает портал Info Matin.
"В Кутиале сотни демонстрантов вышли на улицы, ...чтобы осудить поддержку Украиной террористов и выразить поддержку властям", - пишет портал.
Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной
5 августа, 00:06
В статье сообщается, что участники акции также приняли участие в сдаче крови для военных и сотрудников служб безопасности страны. Демонстранты несли флаги России и стран, входящих в Альянс государств Сахеля (Мали, Нигер, Буркина-Фасо).
По данным портала, в конце акции протеста организаторы передали местным властям меморандум, призывающий к объединению всей страны против ее врагов.
Ранее французские СМИ со ссылкой на малийский военный источник сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер 8 августа также заявил о разрыве отношений с Киевом.