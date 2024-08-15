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"Глупцы!" Американский полковник обратился к Украине с громким требованием - РИА Новости, 15.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:54 15.08.2024 (обновлено: 21:52 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/makgregor-1966455048.html
"Глупцы!" Американский полковник обратился к Украине с громким требованием
"Глупцы!" Американский полковник обратился к Украине с громким требованием - РИА Новости, 15.08.2024
"Глупцы!" Американский полковник обратился к Украине с громким требованием
Нападение на Курскую область не поможет Киеву изменить положение на фронте, поэтому необходимо как можно скорее начать мирный диалог, заявил бывший советник... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T18:54
2024-08-15T21:52
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
украина
киев
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Нападение на Курскую область не поможет Киеву изменить положение на фронте, поэтому необходимо как можно скорее начать мирный диалог, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Это (нападение — Прим.ред.) было проведено с целью создать иллюзию того, что Украина добивается прогресса, чтобы поджигатели войны из Вашингтона отправили им больше денег. Заключайте мир, глупцы!" — написал он.По словам полковника, вторжение в Курскую область могло быть спланировано при помощи США."Вероятно, Украина прорвалась через границу с Россией, основываясь на данных американской разведки", — считает Макгрегор.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/diplomatiya-1966431100.html
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в мире, курская область, украина, киев, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Украина, Киев, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Глупцы!" Американский полковник обратился к Украине с громким требованием

Макгрегор: США могли дать ВСУ разведданные для нападения на Курскую область

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации | Перейти в медиабанкУничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации
Перейти в медиабанк
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Нападение на Курскую область не поможет Киеву изменить положение на фронте, поэтому необходимо как можно скорее начать мирный диалог, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Это (нападение — Прим.ред.) было проведено с целью создать иллюзию того, что Украина добивается прогресса, чтобы поджигатели войны из Вашингтона отправили им больше денег. Заключайте мир, глупцы!" — написал он.
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По словам полковника, вторжение в Курскую область могло быть спланировано при помощи США.
"Вероятно, Украина прорвалась через границу с Россией, основываясь на данных американской разведки", — считает Макгрегор.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьУкраинаКиевМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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