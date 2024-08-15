https://ria.ru/20240815/makgregor-1966455048.html

"Глупцы!" Американский полковник обратился к Украине с громким требованием

"Глупцы!" Американский полковник обратился к Украине с громким требованием - РИА Новости, 15.08.2024

"Глупцы!" Американский полковник обратился к Украине с громким требованием

Нападение на Курскую область не поможет Киеву изменить положение на фронте, поэтому необходимо как можно скорее начать мирный диалог, заявил бывший советник... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T18:54

2024-08-15T18:54

2024-08-15T21:52

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Нападение на Курскую область не поможет Киеву изменить положение на фронте, поэтому необходимо как можно скорее начать мирный диалог, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Это (нападение — Прим.ред.) было проведено с целью создать иллюзию того, что Украина добивается прогресса, чтобы поджигатели войны из Вашингтона отправили им больше денег. Заключайте мир, глупцы!" — написал он.По словам полковника, вторжение в Курскую область могло быть спланировано при помощи США."Вероятно, Украина прорвалась через границу с Россией, основываясь на данных американской разведки", — считает Макгрегор.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240815/diplomatiya-1966431100.html

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курская область

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в мире, курская область, украина, киев, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, безопасность