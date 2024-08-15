https://ria.ru/20240815/lyubertsy-1966371985.html

Пожар на заводе в Люберцах локализовали

Пожар на заводе в Люберцах локализовали - РИА Новости, 15.08.2024

Пожар на заводе в Люберцах локализовали

Пожар на территории завода в подмосковных Люберцах локализован на площади 2,7 тысячи квадратных метров, сообщил начальник главного управления МЧС РФ по... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T12:55

2024-08-15T12:55

2024-08-15T13:07

происшествия

люберцы

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966373821_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1aa4611fce775c105aa7f05b9807182f.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пожар на территории завода в подмосковных Люберцах локализован на площади 2,7 тысячи квадратных метров, сообщил начальник главного управления МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин.Ранее пожар вспыхнул на территории Ухтомского завода в Люберцах."В настоящий момент пожар локализован на площади 2,7 тысячи квадратных метров, продолжаются работы по дальнейшей ликвидации открытого горения", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240815/ochevidtsy-1966355871.html

люберцы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

На пожаре в подмосковных Люберцах задействована авиация На пожаре в подмосковных Люберцах задействована авиация 2024-08-15T12:55 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, люберцы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)