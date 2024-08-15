https://ria.ru/20240815/lyubertsy-1966371985.html
Пожар на заводе в Люберцах локализовали
Пожар на заводе в Люберцах локализовали - РИА Новости, 15.08.2024
Пожар на заводе в Люберцах локализовали
Пожар на территории завода в подмосковных Люберцах локализован на площади 2,7 тысячи квадратных метров, сообщил начальник главного управления МЧС РФ по... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:55
2024-08-15T12:55
2024-08-15T13:07
происшествия
люберцы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пожар на территории завода в подмосковных Люберцах локализован на площади 2,7 тысячи квадратных метров, сообщил начальник главного управления МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин.Ранее пожар вспыхнул на территории Ухтомского завода в Люберцах."В настоящий момент пожар локализован на площади 2,7 тысячи квадратных метров, продолжаются работы по дальнейшей ликвидации открытого горения", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240815/ochevidtsy-1966355871.html
люберцы
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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На пожаре в подмосковных Люберцах задействована авиация
На пожаре в подмосковных Люберцах задействована авиация
2024-08-15T12:55
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, люберцы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Люберцы, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на заводе в Люберцах локализовали
Пожар на заводе в Люберцах локализовали на площади 2,7 тысячи квадратов