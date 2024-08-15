https://ria.ru/20240815/lvov-belov-1966472302.html

Львова-Белова контактирует с детским омбудсменом Курской области

Львова-Белова контактирует с детским омбудсменом Курской области - РИА Новости, 15.08.2024

Львова-Белова контактирует с детским омбудсменом Курской области

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что находится в тесном взаимодействии с детским омбудсменом Курской области по... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T19:25

2024-08-15T19:25

2024-08-15T19:25

россия

курская область

брянская область

мария львова-белова

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что находится в тесном взаимодействии с детским омбудсменом Курской области по вопросам помощи семьям с детьми. "Мы в тесном взаимодействии с уполномоченной (по правам ребенка - ред.) в Курской области… Она нам передавала потребности, те сложные вопросы, которые требовали решения", - сказала Львова-Белова журналистам. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240815/sostoyanie-1966471999.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, мария львова-белова, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины