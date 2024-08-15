Львова-Белова контактирует с детским омбудсменом Курской области
Львова-Белова находится в тесном взаимодействии с курским омбудсменом
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова . Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что находится в тесном взаимодействии с детским омбудсменом Курской области по вопросам помощи семьям с детьми.
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"Мы в тесном взаимодействии с уполномоченной (по правам ребенка - ред.) в Курской области… Она нам передавала потребности, те сложные вопросы, которые требовали решения", - сказала Львова-Белова журналистам.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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