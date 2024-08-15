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Лукашенко прокомментировал реакцию Киева на инцидент с дронами - РИА Новости, 15.08.2024
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19:03 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/lukashenko-1966466011.html
Лукашенко прокомментировал реакцию Киева на инцидент с дронами
Лукашенко прокомментировал реакцию Киева на инцидент с дронами - РИА Новости, 15.08.2024
Лукашенко прокомментировал реакцию Киева на инцидент с дронами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласился с заявлением МИД Украины, что нет целесообразности обсуждать реакцию Минска на инцидент со сбитыми... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T19:03
2024-08-15T19:03
в мире
белоруссия
украина
минск
александр лукашенко
владимир зеленский
виктор хренин
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МИНСК, 15 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласился с заявлением МИД Украины, что нет целесообразности обсуждать реакцию Минска на инцидент со сбитыми украинскими дронами в белорусском воздушном пространстве, и подчеркнул, что реакция с украинской стороны все же была. Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий ранее заявил, что Киев не видит целесообразности реагировать на заявления Минска по поводу сбитых 9 августа над территорией Белоруссии украинских дронов. Он призвал не нагнетать антиукраинские настроения и "не создавать впечатление каких-то угроз, которых нет". "Настоящие дипломаты себе такого не позволят, даже если "нечего обсуждать". Во-вторых, не всегда мы, главы государств, а дипломаты – постоянно, говорим то, что думаем… Есть, что обсуждать. Мы получили сразу же сигналы от тех, кто ответственно ведет политику, и от украинских военных, они озаботились. И они же перебросили подразделения к нашей границе, когда увидели, что мы формируем соответствующие подразделения на границе", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Россия", отвечая на вопрос о хамском ответе МИД Украины по поводу реакции Минска на инцидент с украинскими дронами. Фрагмент интервью опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". Лукашенко подчеркнул, что хамский ответ, который позволил украинский дипломат, "идет от "Квартала 95" (телестудия, одним из основателей которой был Владимир Зеленский – ред.). Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что в 9 августа над территорией республики были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими коллегами над территорией РФ. Глава государства назвал это провокацией, заметив, что "без ответа любые провокации не останутся". Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Лукашенко дал указание усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965974464.html
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в мире, белоруссия, украина, минск, александр лукашенко, владимир зеленский, виктор хренин
В мире, Белоруссия, Украина, Минск, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Виктор Хренин
Лукашенко прокомментировал реакцию Киева на инцидент с дронами

Лукашенко не согласен с Киевом о том, что нечего обсуждать по поводу сбитых БПЛА

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 15 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласился с заявлением МИД Украины, что нет целесообразности обсуждать реакцию Минска на инцидент со сбитыми украинскими дронами в белорусском воздушном пространстве, и подчеркнул, что реакция с украинской стороны все же была.
Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий ранее заявил, что Киев не видит целесообразности реагировать на заявления Минска по поводу сбитых 9 августа над территорией Белоруссии украинских дронов. Он призвал не нагнетать антиукраинские настроения и "не создавать впечатление каких-то угроз, которых нет".
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Киев по-хамски ответил Минску на заявления о прилетах украинских БПЛА
13 августа, 16:43
«
"Настоящие дипломаты себе такого не позволят, даже если "нечего обсуждать". Во-вторых, не всегда мы, главы государств, а дипломаты – постоянно, говорим то, что думаем… Есть, что обсуждать. Мы получили сразу же сигналы от тех, кто ответственно ведет политику, и от украинских военных, они озаботились. И они же перебросили подразделения к нашей границе, когда увидели, что мы формируем соответствующие подразделения на границе", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Россия", отвечая на вопрос о хамском ответе МИД Украины по поводу реакции Минска на инцидент с украинскими дронами.
Фрагмент интервью опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко подчеркнул, что хамский ответ, который позволил украинский дипломат, "идет от "Квартала 95" (телестудия, одним из основателей которой был Владимир Зеленский – ред.).
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что в 9 августа над территорией республики были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими коллегами над территорией РФ. Глава государства назвал это провокацией, заметив, что "без ответа любые провокации не останутся". Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Лукашенко дал указание усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
 
В миреБелоруссияУкраинаМинскАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийВиктор Хренин
 
 
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