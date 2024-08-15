https://ria.ru/20240815/lukashenko-1966436334.html

Лукашенко призвал идти по стопам двух президентов для интеграции

Лукашенко призвал идти по стопам двух президентов для интеграции - РИА Новости, 15.08.2024

Лукашенко призвал идти по стопам двух президентов для интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для углубления интеграции Минска и Москвы нужно идти по стопам двух президентов. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T17:09

2024-08-15T17:09

2024-08-15T17:09

союзное государство

белоруссия

россия

москва

александр лукашенко

владимир путин

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МИНСК, 15 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для углубления интеграции Минска и Москвы нужно идти по стопам двух президентов. "Могу сказать просто: вам в России и нам в Беларуси надо идти по стопам двух президентов. Вы видите наши отношения - абсолютно близкие. У президента (России Владимира – ред.) Путина ни с кем нет таких отношений, как с Беларусью ", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу "Россия", отвечая на вопрос, что нужно еще сделать для развития интеграции двух стран. Его слова приводит белорусское госагентство Белта. Президент Белоруссии считает, что это естественно. "Тут ничего не надо придумывать, никакой конспирологии. Мы союзники - этим все сказано", - добавил глава государства. При этом Лукашенко напомнил о пророчестве, за которое его критиковали российские СМИ. "Я ему (президенту России – ред.) говорил: "Знаешь, мы можем ссориться сколько угодно, но мы должны видеть интересы собственного народа, во-первых. Во-вторых, придет время, когда будем стоять спиной к спине и отстреливаться вдвоем". Ох, как нас … все каналы (российские телеканалы – ред.) тогда критиковали. Возьмите эти материалы и посмотрите", - сказал белорусский президент. Лукашенко обратил внимание, что ранее некоторые силы в России были убеждены, что такие времена, когда Белоруссии и России придется стоять спиной к спине и отстреливаться, никогда не наступят. "А военные ваши говорили: "Чего там Беларусь, подумаешь, 800-1000 км. Да мы стрельнем из-под Москвы через Беларусь и там поразим любую цель на Западе". Оказалось, это не так", - добавил президент. "Оказалось, стоим спиной к спине", - констатировал глава белорусского государства. В этой связи он упомянул одну из бесед с Владимиром Путиным до начала российской СВО на Украине. "Он говорит: "Я тебя прошу, прикрой нас с тыла". Я говорю: "С какого тыла?" Говорит: "Вот, стык Украины, Беларуси и Польши". Я так подумал: "Молодец, чувствует, что эти мерзавцы могут что угодно". Тогда я сказал, что мы не позволим русским в спину стрелять. Мы тогда подняли практически пол-армии, закрыли то направление. Они (на Западе – ред.) поняли, что шутки в этом плане плохи. Поэтому вот, стоим… Сражаемся против этих циников", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20240225/soyuz-1929381542.html

https://ria.ru/20231030/lukashenko-1906122361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, москва, александр лукашенко, владимир путин