https://ria.ru/20240815/lukashenko-1966424522.html
США хотят, чтобы русские и украинцы уничтожили друг друга, заявил Лукашенко
США хотят, чтобы русские и украинцы уничтожили друг друга, заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.08.2024
США хотят, чтобы русские и украинцы уничтожили друг друга, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американские высокопоставленные чиновники заинтересованы в гибели в конфликте на Украине как можно большего РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T16:28
2024-08-15T16:28
2024-08-15T18:24
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александр лукашенко
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МИНСК, 15 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американские высокопоставленные чиновники заинтересованы в гибели в конфликте на Украине как можно большего числа россиян и украинцев. "Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку (конфликт на Украине. — Прим. ред.). Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им (на Западе. — Прим. ред.). Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят — высокопоставленные люди. Дословно: "Пусть бьют друг друга — украинцы, русские — пускай в этом котле все подохнут". Это высокопоставленные лица об этом говорят. Американского происхождения", — заявил Лукашенко в интервью телеканалу "Россия". Его слова приводит белорусское госагентство Белта.Президент Белоруссии считает такое отношение ненормальным. "Это что, нормально? Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили", — добавил глава государства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко
США хотят, чтобы русские и украинцы уничтожили друг друга, заявил Лукашенко
Лукашенко: на Западе не хотят прекращения конфликта России и Украины