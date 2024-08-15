https://ria.ru/20240815/lukashenko-1966424522.html

США хотят, чтобы русские и украинцы уничтожили друг друга, заявил Лукашенко

США хотят, чтобы русские и украинцы уничтожили друг друга, заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.08.2024

США хотят, чтобы русские и украинцы уничтожили друг друга, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американские высокопоставленные чиновники заинтересованы в гибели в конфликте на Украине как можно большего РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T16:28

2024-08-15T16:28

2024-08-15T18:24

в мире

белоруссия

украина

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957316558_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_d1b1fc9c9c3a875c0c4d3c42c5f5b10b.jpg

МИНСК, 15 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американские высокопоставленные чиновники заинтересованы в гибели в конфликте на Украине как можно большего числа россиян и украинцев. "Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку (конфликт на Украине. — Прим. ред.). Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им (на Западе. — Прим. ред.). Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят — высокопоставленные люди. Дословно: "Пусть бьют друг друга — украинцы, русские — пускай в этом котле все подохнут". Это высокопоставленные лица об этом говорят. Американского происхождения", — заявил Лукашенко в интервью телеканалу "Россия". Его слова приводит белорусское госагентство Белта.Президент Белоруссии считает такое отношение ненормальным. "Это что, нормально? Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили", — добавил глава государства.

https://ria.ru/20240815/lukashenko-1966418340.html

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко