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США хотят, чтобы русские и украинцы уничтожили друг друга, заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.08.2024
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16:28 15.08.2024 (обновлено: 18:24 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/lukashenko-1966424522.html
США хотят, чтобы русские и украинцы уничтожили друг друга, заявил Лукашенко
США хотят, чтобы русские и украинцы уничтожили друг друга, заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.08.2024
США хотят, чтобы русские и украинцы уничтожили друг друга, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американские высокопоставленные чиновники заинтересованы в гибели в конфликте на Украине как можно большего РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T16:28
2024-08-15T18:24
в мире
белоруссия
украина
александр лукашенко
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МИНСК, 15 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американские высокопоставленные чиновники заинтересованы в гибели в конфликте на Украине как можно большего числа россиян и украинцев. &quot;Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку (конфликт на Украине. — Прим. ред.). Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им (на Западе. — Прим. ред.). Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят — высокопоставленные люди. Дословно: &quot;Пусть бьют друг друга — украинцы, русские — пускай в этом котле все подохнут&quot;. Это высокопоставленные лица об этом говорят. Американского происхождения&quot;, — заявил Лукашенко в интервью телеканалу &quot;Россия&quot;. Его слова приводит белорусское госагентство Белта.Президент Белоруссии считает такое отношение ненормальным. "Это что, нормально? Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили", — добавил глава государства.
https://ria.ru/20240815/lukashenko-1966418340.html
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в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко
США хотят, чтобы русские и украинцы уничтожили друг друга, заявил Лукашенко

Лукашенко: на Западе не хотят прекращения конфликта России и Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 15 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американские высокопоставленные чиновники заинтересованы в гибели в конфликте на Украине как можно большего числа россиян и украинцев.
«

"Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку (конфликт на Украине. — Прим. ред.). Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им (на Западе. — Прим. ред.). Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят — высокопоставленные люди. Дословно: "Пусть бьют друг друга — украинцы, русские — пускай в этом котле все подохнут". Это высокопоставленные лица об этом говорят. Американского происхождения", — заявил Лукашенко в интервью телеканалу "Россия". Его слова приводит белорусское госагентство Белта.

Президент Белоруссии считает такое отношение ненормальным. "Это что, нормально? Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили", — добавил глава государства.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Лукашенко раскрыл, каким будет ответ в случае агрессии против Белоруссии
Вчера, 15:56
 
В миреБелоруссияУкраинаАлександр Лукашенко
 
 
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