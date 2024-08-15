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Лукашенко раскрыл, каким будет ответ в случае агрессии против Белоруссии - РИА Новости, 15.08.2024
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15:56 15.08.2024 (обновлено: 17:57 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/lukashenko-1966418340.html
Лукашенко раскрыл, каким будет ответ в случае агрессии против Белоруссии
Лукашенко раскрыл, каким будет ответ в случае агрессии против Белоруссии - РИА Новости, 15.08.2024
Лукашенко раскрыл, каким будет ответ в случае агрессии против Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что в случае агрессии против республики Москва введет в страну военные... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T15:56
2024-08-15T17:57
белоруссия
россия
минск
украинский демократический альянс за реформы (удар)
александр лукашенко
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МИНСК, 15 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что в случае агрессии против республики Москва введет в страну военные подразделения, его слова приводит госагентство Белта.&quot;Россия, по нашему договору, вводит свои подразделения (они определены, какие армии) в Беларусь. Мы принимаем первый удар, а дальше в резерве нас подстраховывает Россия. Это общая — Беларуси и России — война против этих зверей&quot;, — сказал он.По словам политика, ответ Минска в случае агрессии произойдет "мгновенно и адекватно".Лукашенко добавил, что армия республики определила более 20 бригад и батальонных групп, которые будут задействованы на границе для недопущения возможного прорыва с украинской стороны. "Каждая группа знает, какую местность они занимают, территорию и так далее. Это обязательно, чтобы не допустить прорыва. Поэтому мы это сделали", — уточнил глава государства.Политик подчеркнул, что украинская сторона это увидела. Кроме того, по его словам, представители Киева и Запада неоднократно выходили на связь с Минском, утверждая, что Украине не нужна война с Белоруссией. Он добавил, что в Минске это понимают и не собираются вести боевые действия с южным соседом.Президент пояснил, что Белоруссия и Россия не заинтересованы увеличивать линию боевых действий, так как значительное растягивание линии фронта повлекло бы необходимость объявлять мобилизацию. А именно этого, по его словам, хочет Запад от Белоруссии и прежде всего от России, стремясь "изнутри взбудоражить общество".
https://ria.ru/20240812/belorussija-1965770483.html
https://ria.ru/20240812/polsha-1965213265.html
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белоруссия, россия, минск, украинский демократический альянс за реформы (удар), александр лукашенко
Белоруссия, Россия, Минск, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Александр Лукашенко
Лукашенко раскрыл, каким будет ответ в случае агрессии против Белоруссии

Лукашенко: при агрессии против Белоруссии РФ введет в страну свои подразделения

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 15 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что в случае агрессии против республики Москва введет в страну военные подразделения, его слова приводит госагентство Белта.
«

"Россия, по нашему договору, вводит свои подразделения (они определены, какие армии) в Беларусь. Мы принимаем первый удар, а дальше в резерве нас подстраховывает Россия. Это общая — Беларуси и России — война против этих зверей", — сказал он.

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По словам политика, ответ Минска в случае агрессии произойдет "мгновенно и адекватно".
Лукашенко добавил, что армия республики определила более 20 бригад и батальонных групп, которые будут задействованы на границе для недопущения возможного прорыва с украинской стороны.
«
"Каждая группа знает, какую местность они занимают, территорию и так далее. Это обязательно, чтобы не допустить прорыва. Поэтому мы это сделали", — уточнил глава государства.
Политик подчеркнул, что украинская сторона это увидела. Кроме того, по его словам, представители Киева и Запада неоднократно выходили на связь с Минском, утверждая, что Украине не нужна война с Белоруссией. Он добавил, что в Минске это понимают и не собираются вести боевые действия с южным соседом.
Президент пояснил, что Белоруссия и Россия не заинтересованы увеличивать линию боевых действий, так как значительное растягивание линии фронта повлекло бы необходимость объявлять мобилизацию. А именно этого, по его словам, хочет Запад от Белоруссии и прежде всего от России, стремясь "изнутри взбудоражить общество".
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