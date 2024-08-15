https://ria.ru/20240815/lukashenko-1966417224.html

Лукашенко рассказал о мерах, которые предпримут на границе с Украиной

Лукашенко рассказал о мерах, которые предпримут на границе с Украиной - РИА Новости, 15.08.2024

Лукашенко рассказал о мерах, которые предпримут на границе с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия", что Минск определил более 20 бригад и батальонных групп, которые будут... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T15:51

2024-08-15T15:51

2024-08-15T16:21

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МИНСК, 15 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия", что Минск определил более 20 бригад и батальонных групп, которые будут задействованы на границе для недопущения возможного прорыва с украинской стороны."Я сторонник того, чтобы мы предусматривали все. Если вдруг момент или время "Ч", каждое подразделение, рота, батальон должны выйти и стать на свою позицию", - заявил Лукашенко.По словам президента, в Белоруссии определены бригады, батальонные тактические группы для действий в районе белорусско-украинской государственной границы, их там планируется более 20."Каждая группа знает, какую местность они занимают, территорию и так далее. Это обязательно, чтобы не допустить прорыва. Поэтому мы это сделали", - уточнил Лукашенко.Лукашенко подчеркнул, что украинская сторона это увидела. "Они постоянно нам говорили, и западники, что им (Украине – ред.) война с Беларусью не нужна. Мы это понимаем и говорим, что мы не собираемся с вами воевать", - сказал глава государства.Он пояснил, что Белоруссия и Россия не заинтересованы увеличивать линию боевых действий. Лукашенко подчеркнул, что значительное растягивание линии фронта повлекло бы необходимость объявлять мобилизацию, чего, по его словам, хочет Запад от Белоруссии и прежде всего от России, чтобы "изнутри взбудоражить общество". "Поэтому мы к этому не готовы, мы этого не хотим", - подчеркнул Лукашенко.Он также прокомментировал инцидент 9 августа с группой украинских беспилотников, которые через белорусскую территорию были направлены в Россию и часть которых была сбита белорусскими военными, а информация по остальным передана российским военным для их последующего уничтожения.Как рассказал глава государства, после инцидента с беспилотниками была получена реакция от украинской стороны. "Мы получили сигналы сразу же от тех, кто ответственно ведет политику, и от украинских военных. Они озаботились: "а что, а как…"", - отметил Лукашенко.

https://ria.ru/20240815/lukashenko-1966418340.html

https://ria.ru/20240812/belorussiya-1965773015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, минск, александр лукашенко, белоруссия