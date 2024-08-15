https://ria.ru/20240815/lodka-1966476381.html

Близ Канарских островов обнаружили лодку с более чем 150 нелегалами

Близ Канарских островов обнаружили лодку с более чем 150 нелегалами - РИА Новости, 15.08.2024

Близ Канарских островов обнаружили лодку с более чем 150 нелегалами

Спасательные службы Испании обнаружили небольшую лодку, на которой могут находиться от 150 до 170 мигрантов, близ Канарских островов, сообщили в четверг морские РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T19:55

2024-08-15T19:55

2024-08-15T19:55

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МАДРИД, 15 авг - РИА Новости. Спасательные службы Испании обнаружили небольшую лодку, на которой могут находиться от 150 до 170 мигрантов, близ Канарских островов, сообщили в четверг морские спасатели королевства. "Судно (спасения — ред.) сообщило центру на Тенерифе об обнаружении лодки возле (населенного пункта — ред.) Лас-Гальетас. Было мобилизовано судно "Альферац", которое осмотрело лодку и сообщило, что на нем может быть 150-170 человек в хорошем состоянии", — говорится в сообщении, опубликованном на странице службы в социальной сети X. После получения сообщения спасательное судно сопроводило лодку в порт Лос-Кристианос, где должен быть проведен окончательный подсчет нелегальных мигрантов. Большие группы нелегалов регулярно предпринимают попытки пересечь как южные, так и островные границы Испании. Так, за первые шесть месяцев 2024 года на Катарский архипелаг прибыли 21 470 мигрантов, в то время как в 2023 году этот показатель составлял 8 508 человек. В целом на территорию Испании за 2024 год прибыло более 29 тысяч нелегалов, что на 79,5% больше, чем годом ранее. Ранее организация Caminando Fronteras, защищающая права мигрантов, сообщала, что более 5000 мигрантов, пытавшихся добраться до Испании, погибло за первые пять месяцев 2024 год, что в среднем приравнивается к 33 смертям каждый день. Подавляющее большинство мигрантов направлялось в Испанию по атлантическому маршруту до Канарских островов. Среди них погибло 4800 человек.

https://ria.ru/20240606/lodka-1951043044.html

https://rsport.ria.ru/20240806/parizh-1964521820.html

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