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Хозяина гостиницы в Лобне арестовали по делу о небезопасных услугах - РИА Новости, 15.08.2024
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17:46 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/lobnja-1966444790.html
Хозяина гостиницы в Лобне арестовали по делу о небезопасных услугах
Хозяина гостиницы в Лобне арестовали по делу о небезопасных услугах - РИА Новости, 15.08.2024
Хозяина гостиницы в Лобне арестовали по делу о небезопасных услугах
Хозяин гостиницы в Лобне, где в результате пожара погибли два человека и еще трое пострадали, арестован по делу об оказании небезопасных услуг, сообщается в... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T17:46
2024-08-15T17:46
происшествия
лобня
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Хозяин гостиницы в Лобне, где в результате пожара погибли два человека и еще трое пострадали, арестован по делу об оказании небезопасных услуг, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. Ранее ГУМЧС РФ по Московской области заявляло, что в Лобне спасатели тушат жилой дом на 200 "квадратах", погибли 2 человека. По данному факту было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. "Задержан 43-летний мужчина, являющийся владельцем гостиницы, где произошло возгорание. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). По ходатайству следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. По данным следствия, 12 августа в гостинице в Лобне произошел пожар, после его ликвидации два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии и позднее скончались. Отмечается, что еще трое получили ожоги различной степени тяжести. Как полагают в СК, подозреваемый, являясь индивидуальным предпринимателем, не по назначению использовал жилой дом, в котором оказывал услуги по аренде жилых помещений, не отвечающие требованиям правил пожарной безопасности.
https://ria.ru/20240731/sochi-1963206044.html
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происшествия, лобня, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Лобня, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Хозяина гостиницы в Лобне арестовали по делу о небезопасных услугах

Хозяина гостиницы в Лобне, где при пожаре погибли два человека, арестовали

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Хозяин гостиницы в Лобне, где в результате пожара погибли два человека и еще трое пострадали, арестован по делу об оказании небезопасных услуг, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.
Ранее ГУМЧС РФ по Московской области заявляло, что в Лобне спасатели тушат жилой дом на 200 "квадратах", погибли 2 человека. По данному факту было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
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"Задержан 43-летний мужчина, являющийся владельцем гостиницы, где произошло возгорание. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). По ходатайству следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.
По данным следствия, 12 августа в гостинице в Лобне произошел пожар, после его ликвидации два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии и позднее скончались. Отмечается, что еще трое получили ожоги различной степени тяжести.
Как полагают в СК, подозреваемый, являясь индивидуальным предпринимателем, не по назначению использовал жилой дом, в котором оказывал услуги по аренде жилых помещений, не отвечающие требованиям правил пожарной безопасности.
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