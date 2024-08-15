https://ria.ru/20240815/lobnja-1966444790.html

Хозяина гостиницы в Лобне арестовали по делу о небезопасных услугах

Хозяина гостиницы в Лобне арестовали по делу о небезопасных услугах - РИА Новости, 15.08.2024

Хозяина гостиницы в Лобне арестовали по делу о небезопасных услугах

Хозяин гостиницы в Лобне, где в результате пожара погибли два человека и еще трое пострадали, арестован по делу об оказании небезопасных услуг, сообщается в... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T17:46

2024-08-15T17:46

2024-08-15T17:46

происшествия

лобня

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Хозяин гостиницы в Лобне, где в результате пожара погибли два человека и еще трое пострадали, арестован по делу об оказании небезопасных услуг, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. Ранее ГУМЧС РФ по Московской области заявляло, что в Лобне спасатели тушат жилой дом на 200 "квадратах", погибли 2 человека. По данному факту было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. "Задержан 43-летний мужчина, являющийся владельцем гостиницы, где произошло возгорание. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). По ходатайству следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. По данным следствия, 12 августа в гостинице в Лобне произошел пожар, после его ликвидации два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии и позднее скончались. Отмечается, что еще трое получили ожоги различной степени тяжести. Как полагают в СК, подозреваемый, являясь индивидуальным предпринимателем, не по назначению использовал жилой дом, в котором оказывал услуги по аренде жилых помещений, не отвечающие требованиям правил пожарной безопасности.

https://ria.ru/20240731/sochi-1963206044.html

https://ria.ru/20240815/saratov-1966408298.html

лобня

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, лобня, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)