Хозяина гостиницы в Лобне арестовали по делу о небезопасных услугах
Хозяина гостиницы в Лобне, где при пожаре погибли два человека, арестовали
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Хозяин гостиницы в Лобне, где в результате пожара погибли два человека и еще трое пострадали, арестован по делу об оказании небезопасных услуг, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.
Ранее ГУМЧС РФ по Московской области заявляло, что в Лобне спасатели тушат жилой дом на 200 "квадратах", погибли 2 человека. По данному факту было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
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"Задержан 43-летний мужчина, являющийся владельцем гостиницы, где произошло возгорание. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). По ходатайству следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.
По данным следствия, 12 августа в гостинице в Лобне произошел пожар, после его ликвидации два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии и позднее скончались. Отмечается, что еще трое получили ожоги различной степени тяжести.
Как полагают в СК, подозреваемый, являясь индивидуальным предпринимателем, не по назначению использовал жилой дом, в котором оказывал услуги по аренде жилых помещений, не отвечающие требованиям правил пожарной безопасности.