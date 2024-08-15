https://ria.ru/20240815/litva-1966489823.html

Литва в августе передаст Украине 14 БТР и ЗРК малой дальности

Литва в августе передаст Украине 14 БТР и ЗРК малой дальности - РИА Новости, 15.08.2024

Литва в августе передаст Украине 14 БТР и ЗРК малой дальности

Литва планирует передать Украине в августе 14 американских бронетранспортеров М113, зенитно-ракетные комплексы малой дальности, противодронные системы,... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T21:50

2024-08-15T21:50

2024-08-15T21:50

специальная военная операция на украине

в мире

украина

литва

вильнюс

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147747/01/1477470136_0:97:1978:1210_1920x0_80_0_0_5501e70cf65542138dfef0fff660238a.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Литва планирует передать Украине в августе 14 американских бронетранспортеров М113, зенитно-ракетные комплексы малой дальности, противодронные системы, вездеходы, другие виды оружия и боеприпасы, общая сумма военной помощи Вильнюса Киеву превысила 641 миллион евро, сообщило литовское министерство обороны. "Всего в августе Украине передадут 14 бронетранспортеров М113, ЗРК малой дальности с ракетами, противодронные системы, индивидуальные противодронные глушители, вездеходы с запчастями, погрузчики, винтовки, боеприпасы, дымовые устройства, приспособления к оружию и их части", - говорится в сообщении. Отмечается, что общая сумма военной помощи Литвы Украине с начала конфликта превысила 641 миллион евро, а общая поддержка со стороны Вильнюса превышает 1 миллиард евро. В 2024 году Киев уже получил от Вильнюса бронетранспортеры М577 и М113, противодронные системы, боеприпасы калибра 155 мм, детонационные системы RISE-1, чешский легкий самолет L-39ZA "Альбатрос", боеприпасы для шведского противотанкового гранатомета "Карл Густав" и зимнее оборудование, сообщили в минобороны. Ранее сейм Литвы утвердил бюджет на 2024 год, в нем запланированы расходы на оборону объемом в 2,75% ВВП, а также дефицит бюджета 3%, причем 2,5% приходится на помощь Украине. В июне 2023 года министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что Вильнюс выделил Киеву помощь примерно на 1 миллиард евро, что составило 1,42% ВВП балтийской республики в 2023 году. После начала российской спецоперации на Украине правительство Литвы заявило, что оборонные расходы уже в 2022 году должны превышать 2,5% внутреннего валового продукта. Сейм Литвы на заседании в марте единогласно принял решение увеличить финансирование минобороны до 2,52% ВВП, то есть на 298 миллионов евро в 2022 году. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240815/podderzhka-1966448360.html

https://ria.ru/20240814/tramp-1966013042.html

https://ria.ru/20240815/oruzhie-1966489279.html

украина

литва

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, литва, вильнюс, сергей лавров, нато