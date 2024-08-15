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На Байкале открывается международный лагерь саксофонистов - РИА Новости, 15.08.2024
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Культура
 
05:27 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/lager-1966165707.html
На Байкале открывается международный лагерь саксофонистов
На Байкале открывается международный лагерь саксофонистов - РИА Новости, 15.08.2024
На Байкале открывается международный лагерь саксофонистов
Известные саксофонисты из России, Франции, Бельгии, Японии с 15 по 23 августа соберутся в IV международном лагере саксофонистов "BAIKAL SAX" на берегу... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T05:27
2024-08-15T05:27
культура
московская консерватория имени п. и. чайковского
большой театр
байкал
музыка
новости культуры
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Известные саксофонисты из России, Франции, Бельгии, Японии с 15 по 23 августа соберутся в IV международном лагере саксофонистов "BAIKAL SAX" на берегу легендарного озера."Это единственный лагерь саксофонистов во всей России, подобных проектов на территории нашей страны ещё нет. Он привлекает внимание музыкантов различного уровня, создает комфортные условия для развития и совершенствования профессионального мастерства, выявления новых звезд", — рассказал организатор мероприятия, вице-президент и сооснователь Евразийской Ассоциации Саксофонистов, художественный руководитель и солист Imperialis Orchesrta Тарас Гусаров. Он отметил, что в этом году в лагерь приедут легендарные педагоги. Никита Зимин (Москва) – президент Евразийской Ассоциации саксофонистов, преподаватель Московского музыкального колледжа имени Ф. Шопена. Nicolas Arsenijevic (Франция)– профессор Парижской консерватории. Йо Матсушита (Япония)– участник Всемирного конгресса саксофонистов; преподаватель музыки в колледже Сензоку Гакуэн. Евгений Смирнов (Свердловская область)– дирижер лагеря Байкал Сакс, дважды лауреат премии губернатора Свердловской области "Лучший преподаватель года". Гиорги Джишкариани (Грузия/Россия)– один из ярчайших представителей новейшей русской академической школы саксофона, студент Брюссельской королевской консерватории. Дмитрий Пинчук (Москва) – победитель самого престижного конкурса саксофонистов, который проводится 1 раз в 4 года на родине Адольфа Сакса в Бельгии. Создатели проекта "Baikal Sax" разработали авторскую обучающую программу, включающую серии мастер-классов, лекций, семинаров, творческих музыкально-сценических лабораторий. Предусмотрены и различные активные развлечения."Участники "Baikal Sax" получают знания, обмениваются опытом, проводят время в живописном месте и напитываются энергией озера", — добавил Тарас Гусаров.По его словам, традиционно по окончании смены устраивают большой праздничный концерт. В этом году он пройдет 22 августа в 19:00 на территории лагеря в поселке Большое Голоустное. IVМеждународный лагерь саксофонистов "Baikal Sax" организован Иркутским саксофонистом Артёмом Сыровацким и продюсерским центром "АРТ-ДА", а также при поддержке Евразийской Ассоциации Саксофонистов.
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московская консерватория имени п. и. чайковского, большой театр, байкал, музыка, новости культуры
Культура, Московская консерватория имени П. И. Чайковского, Большой театр, Байкал, Музыка, Новости культуры
На Байкале открывается международный лагерь саксофонистов

С 15 по 23 августа известные саксофонисты соберутся в лагере на берегу Байкала

© Фото предоставлено Дмитрием ПинчукомСаксофонист Дмитрий Пинчук
Саксофонист Дмитрий Пинчук - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото предоставлено Дмитрием Пинчуком
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Известные саксофонисты из России, Франции, Бельгии, Японии с 15 по 23 августа соберутся в IV международном лагере саксофонистов "BAIKAL SAX" на берегу легендарного озера.
© Фото : предоставлено Тарасом Гусаровым / Катя ШалгинскаяImperialis Orchestra
Imperialis Orchestra - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : предоставлено Тарасом Гусаровым / Катя Шалгинская
Imperialis Orchestra
"Это единственный лагерь саксофонистов во всей России, подобных проектов на территории нашей страны ещё нет. Он привлекает внимание музыкантов различного уровня, создает комфортные условия для развития и совершенствования профессионального мастерства, выявления новых звезд", — рассказал организатор мероприятия, вице-президент и сооснователь Евразийской Ассоциации Саксофонистов, художественный руководитель и солист Imperialis Orchesrta Тарас Гусаров.
Он отметил, что в этом году в лагерь приедут легендарные педагоги. Никита Зимин (Москва) – президент Евразийской Ассоциации саксофонистов, преподаватель Московского музыкального колледжа имени Ф. Шопена. Nicolas Arsenijevic (Франция)– профессор Парижской консерватории. Йо Матсушита (Япония)– участник Всемирного конгресса саксофонистов; преподаватель музыки в колледже Сензоку Гакуэн. Евгений Смирнов (Свердловская область)– дирижер лагеря Байкал Сакс, дважды лауреат премии губернатора Свердловской области "Лучший преподаватель года". Гиорги Джишкариани (Грузия/Россия)– один из ярчайших представителей новейшей русской академической школы саксофона, студент Брюссельской королевской консерватории. Дмитрий Пинчук (Москва) – победитель самого престижного конкурса саксофонистов, который проводится 1 раз в 4 года на родине Адольфа Сакса в Бельгии.
Создатели проекта "Baikal Sax" разработали авторскую обучающую программу, включающую серии мастер-классов, лекций, семинаров, творческих музыкально-сценических лабораторий. Предусмотрены и различные активные развлечения.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкУчасток туристического пешего маршрута "Большая Байкальская тропа" в Прибайкальском национальном парке на берегу озера Байкал
Участок туристического пешего маршрута Большая Байкальская тропа в Прибайкальском национальном парке на берегу озера Байкал - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
"Участники "Baikal Sax" получают знания, обмениваются опытом, проводят время в живописном месте и напитываются энергией озера", — добавил Тарас Гусаров.
По его словам, традиционно по окончании смены устраивают большой праздничный концерт. В этом году он пройдет 22 августа в 19:00 на территории лагеря в поселке Большое Голоустное.
IVМеждународный лагерь саксофонистов "Baikal Sax" организован Иркутским саксофонистом Артёмом Сыровацким и продюсерским центром "АРТ-ДА", а также при поддержке Евразийской Ассоциации Саксофонистов.
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КультураМосковская консерватория имени П. И. ЧайковскогоБольшой театрБайкалМузыкаНовости культуры
 
 
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