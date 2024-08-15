https://ria.ru/20240815/lager-1966165707.html

На Байкале открывается международный лагерь саксофонистов

На Байкале открывается международный лагерь саксофонистов - РИА Новости, 15.08.2024

На Байкале открывается международный лагерь саксофонистов

Известные саксофонисты из России, Франции, Бельгии, Японии с 15 по 23 августа соберутся в IV международном лагере саксофонистов "BAIKAL SAX" на берегу... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T05:27

2024-08-15T05:27

2024-08-15T05:27

культура

московская консерватория имени п. и. чайковского

большой театр

байкал

музыка

новости культуры

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Известные саксофонисты из России, Франции, Бельгии, Японии с 15 по 23 августа соберутся в IV международном лагере саксофонистов "BAIKAL SAX" на берегу легендарного озера."Это единственный лагерь саксофонистов во всей России, подобных проектов на территории нашей страны ещё нет. Он привлекает внимание музыкантов различного уровня, создает комфортные условия для развития и совершенствования профессионального мастерства, выявления новых звезд", — рассказал организатор мероприятия, вице-президент и сооснователь Евразийской Ассоциации Саксофонистов, художественный руководитель и солист Imperialis Orchesrta Тарас Гусаров. Он отметил, что в этом году в лагерь приедут легендарные педагоги. Никита Зимин (Москва) – президент Евразийской Ассоциации саксофонистов, преподаватель Московского музыкального колледжа имени Ф. Шопена. Nicolas Arsenijevic (Франция)– профессор Парижской консерватории. Йо Матсушита (Япония)– участник Всемирного конгресса саксофонистов; преподаватель музыки в колледже Сензоку Гакуэн. Евгений Смирнов (Свердловская область)– дирижер лагеря Байкал Сакс, дважды лауреат премии губернатора Свердловской области "Лучший преподаватель года". Гиорги Джишкариани (Грузия/Россия)– один из ярчайших представителей новейшей русской академической школы саксофона, студент Брюссельской королевской консерватории. Дмитрий Пинчук (Москва) – победитель самого престижного конкурса саксофонистов, который проводится 1 раз в 4 года на родине Адольфа Сакса в Бельгии. Создатели проекта "Baikal Sax" разработали авторскую обучающую программу, включающую серии мастер-классов, лекций, семинаров, творческих музыкально-сценических лабораторий. Предусмотрены и различные активные развлечения."Участники "Baikal Sax" получают знания, обмениваются опытом, проводят время в живописном месте и напитываются энергией озера", — добавил Тарас Гусаров.По его словам, традиционно по окончании смены устраивают большой праздничный концерт. В этом году он пройдет 22 августа в 19:00 на территории лагеря в поселке Большое Голоустное. IVМеждународный лагерь саксофонистов "Baikal Sax" организован Иркутским саксофонистом Артёмом Сыровацким и продюсерским центром "АРТ-ДА", а также при поддержке Евразийской Ассоциации Саксофонистов.

https://ria.ru/20240601/kontsert-1949356254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

московская консерватория имени п. и. чайковского, большой театр, байкал, музыка, новости культуры