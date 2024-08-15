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Корабль "Прогресс МС-28" вывели на орбиту - РИА Новости, 15.08.2024
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06:36 15.08.2024 (обновлено: 09:29 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/korabl-1966304630.html
Корабль "Прогресс МС-28" вывели на орбиту
Корабль "Прогресс МС-28" вывели на орбиту - РИА Новости, 15.08.2024
Корабль "Прогресс МС-28" вывели на орбиту
Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая в четверг с космодрома Байконур, вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-28", которому предстоит отправиться на... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T06:36
2024-08-15T09:29
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая в четверг с космодрома Байконур, вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-28", которому предстоит отправиться на Международную космическую станцию (МКС), трансляцию пуска ведёт "Роскосмос". "Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение транспортного грузового корабля "Прогресс МС-28". Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-28" выведен на орбиту искусственного спутника Земли", - объявил комментатор пуска. Отделение корабля от третьей ступени ракеты произошло через 8 минут 49 секунд после пуска. Корабль полетит по традиционной двухсуточной схеме и пристыкуется к модулю "Звезда" российского сегмента МКС в 8.56 мск 17 августа. Как ожидается, продолжительность полёта "Прогресса МС-28" составит 179 суток. Корабль доставит на станцию более 2,6 тонны грузов, в том числе 1,2 тонны сухих грузов для систем станции и экипажа МКС. Как уточнили в "Роскосмосе", на орбиту отправится оборудование для экспериментов "Асептик", "Биодеградация", "Виртуал", "Выносливость", "Лазма", "Монитор всего неба", "Нейроиммунитет", "Фотобиореактор". Кроме того, на борту "Прогресса" находятся 950 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов азота для пополнения атмосферы МКС.
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Старт ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-27" с космодрома Байконур
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-27" стартовала с космодрома Байконур.
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космос - риа наука, байконур (город), роскосмос, общество, россия
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Роскосмос, Общество, Россия
Корабль "Прогресс МС-28" вывели на орбиту

Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-28"

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая в четверг с космодрома Байконур, вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-28", которому предстоит отправиться на Международную космическую станцию (МКС), трансляцию пуска ведёт "Роскосмос".
"Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение транспортного грузового корабля "Прогресс МС-28". Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-28" выведен на орбиту искусственного спутника Земли", - объявил комментатор пуска.
Отделение корабля от третьей ступени ракеты произошло через 8 минут 49 секунд после пуска.
Корабль полетит по традиционной двухсуточной схеме и пристыкуется к модулю "Звезда" российского сегмента МКС в 8.56 мск 17 августа. Как ожидается, продолжительность полёта "Прогресса МС-28" составит 179 суток.
Корабль доставит на станцию более 2,6 тонны грузов, в том числе 1,2 тонны сухих грузов для систем станции и экипажа МКС. Как уточнили в "Роскосмосе", на орбиту отправится оборудование для экспериментов "Асептик", "Биодеградация", "Виртуал", "Выносливость", "Лазма", "Монитор всего неба", "Нейроиммунитет", "Фотобиореактор".
Кроме того, на борту "Прогресса" находятся 950 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов азота для пополнения атмосферы МКС.
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