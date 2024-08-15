https://ria.ru/20240815/kontakty-1966305369.html

Посол России прокомментировал возможные контакты с Залужным

Посол России прокомментировал возможные контакты с Залужным - РИА Новости, 15.08.2024

Посол России прокомментировал возможные контакты с Залужным

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя РИА Новости возможные пересечения с новым украинским послом в Британии Валерием Залужным, заявил, что... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T06:49

2024-08-15T06:49

2024-08-15T06:49

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя РИА Новости возможные пересечения с новым украинским послом в Британии Валерием Залужным, заявил, что дипломатических контактов между Россией и Украиной в нынешних условиях нет. Владимир Зеленский 9 мая назначил Залужного послом Украины в Лондоне. В июле издание "Украинская правда" сообщило, что он приступил к работе в новой должности. До 8 февраля Залужный занимал пост главнокомандующего ВСУ. "Между Россией и Украиной нет дипломатических контактов в нынешних условиях. Судя по его публичным выступлениям, Валерий Залужный осваивается в новой роли довольно активно и кардинально меняет прежний профиль", - сказал глава российской дипмиссии. Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.

https://ria.ru/20240815/zaluzhnyy-1966301848.html

https://ria.ru/20240723/zaluzhnyy-1961361642.html

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в мире, россия, украина, лондон, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, великобритания