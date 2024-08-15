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Посол России прокомментировал возможные контакты с Залужным - РИА Новости, 15.08.2024
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06:49 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/kontakty-1966305369.html
Посол России прокомментировал возможные контакты с Залужным
Посол России прокомментировал возможные контакты с Залужным - РИА Новости, 15.08.2024
Посол России прокомментировал возможные контакты с Залужным
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя РИА Новости возможные пересечения с новым украинским послом в Британии Валерием Залужным, заявил, что... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T06:49
2024-08-15T06:49
в мире
россия
украина
лондон
валерий залужный
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя РИА Новости возможные пересечения с новым украинским послом в Британии Валерием Залужным, заявил, что дипломатических контактов между Россией и Украиной в нынешних условиях нет. Владимир Зеленский 9 мая назначил Залужного послом Украины в Лондоне. В июле издание "Украинская правда" сообщило, что он приступил к работе в новой должности. До 8 февраля Залужный занимал пост главнокомандующего ВСУ. "Между Россией и Украиной нет дипломатических контактов в нынешних условиях. Судя по его публичным выступлениям, Валерий Залужный осваивается в новой роли довольно активно и кардинально меняет прежний профиль", - сказал глава российской дипмиссии. Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
https://ria.ru/20240815/zaluzhnyy-1966301848.html
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в мире, россия, украина, лондон, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, великобритания
В мире, Россия, Украина, Лондон, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Великобритания
Посол России прокомментировал возможные контакты с Залужным

Посол Келин: дипломатические контакты между Россией и Украиной отсутствуют

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Мария Табак
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя РИА Новости возможные пересечения с новым украинским послом в Британии Валерием Залужным, заявил, что дипломатических контактов между Россией и Украиной в нынешних условиях нет.
Владимир Зеленский 9 мая назначил Залужного послом Украины в Лондоне. В июле издание "Украинская правда" сообщило, что он приступил к работе в новой должности. До 8 февраля Залужный занимал пост главнокомандующего ВСУ.
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"Между Россией и Украиной нет дипломатических контактов в нынешних условиях. Судя по его публичным выступлениям, Валерий Залужный осваивается в новой роли довольно активно и кардинально меняет прежний профиль", - сказал глава российской дипмиссии.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
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В миреРоссияУкраинаЛондонВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВеликобритания
 
 
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