Рейтинг@Mail.ru
Китай ввел экспортный контроль на сурьму для защиты госбезопасности - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/kitaj-1966386281.html
Китай ввел экспортный контроль на сурьму для защиты госбезопасности
Китай ввел экспортный контроль на сурьму для защиты госбезопасности - РИА Новости, 15.08.2024
Китай ввел экспортный контроль на сурьму для защиты госбезопасности
Китай введет экспортный контроль на сурьму и связанные с ней элементы и технологии с целью защиты государственной безопасности, сообщило в четверг минкоммерции... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T13:49
2024-08-15T13:49
технологии
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931205211_0:83:1262:793_1920x0_80_0_0_7687e396f98fa425ae6a44b79d025f45.jpg
ПЕКИН, 15 авг - РИА Новости. Китай введет экспортный контроль на сурьму и связанные с ней элементы и технологии с целью защиты государственной безопасности, сообщило в четверг минкоммерции Китая. Соответствующие ограничения вступят в силу 15 сентября. Ведомство отметило, что решение было принято с целью "защиты государственной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств в сфере нераспространения". Так, без специального разрешения нельзя будет экспортировать вещества, технологии и оборудование, связанные с сурьмой - сурьмяную руду, в том числе, в форме кусков, гранул, порошка, кристаллов и так далее; металлическую сурьму; оксид сурьмы, триметилсурьму и другие органические соединения сурьмы, степень чистоты которых превышает 9,999%; технологию деления сурьмы и золота и так далее. Также под экспортный контроль подпадают вещества и технологии, связанные с сверхтвердыми материалами. Как указало ведомство, для экспорта этих веществ операторам будет необходимо пройти процедуры получения экспортной лицензии и предоставить другие документы. Сурьма относится к стратегическим видам минеральных ресурсов. Она широко используется в полупроводниковой промышленности, для производства аккумуляторных батарей, а также в военной промышленности, в том числе, для производства боеприпасов, взрывчатых веществ и ядерного оружия.
https://ria.ru/20240426/kitay-1942601999.html
https://ria.ru/20231014/ssha-1902785019.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931205211_48:0:1216:876_1920x0_80_0_0_1055e3dbb7269a25a2fa965efbc015ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, китай
Технологии, Китай
Китай ввел экспортный контроль на сурьму для защиты госбезопасности

Китай введет экспортный контроль на сурьму и связанные с ней технологии

© РИА Новости / Алексей Савицкий | Перейти в медиабанкДом народных собраний в Пекине
Дом народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Алексей Савицкий
Перейти в медиабанк
Дом народных собраний в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 15 авг - РИА Новости. Китай введет экспортный контроль на сурьму и связанные с ней элементы и технологии с целью защиты государственной безопасности, сообщило в четверг минкоммерции Китая.
Соответствующие ограничения вступят в силу 15 сентября.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Блинкен назвал Китай "поставщиком номер один" для российского ВПК
26 апреля, 19:19
Ведомство отметило, что решение было принято с целью "защиты государственной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств в сфере нераспространения".
Так, без специального разрешения нельзя будет экспортировать вещества, технологии и оборудование, связанные с сурьмой - сурьмяную руду, в том числе, в форме кусков, гранул, порошка, кристаллов и так далее; металлическую сурьму; оксид сурьмы, триметилсурьму и другие органические соединения сурьмы, степень чистоты которых превышает 9,999%; технологию деления сурьмы и золота и так далее. Также под экспортный контроль подпадают вещества и технологии, связанные с сверхтвердыми материалами.
Как указало ведомство, для экспорта этих веществ операторам будет необходимо пройти процедуры получения экспортной лицензии и предоставить другие документы.
Сурьма относится к стратегическим видам минеральных ресурсов. Она широко используется в полупроводниковой промышленности, для производства аккумуляторных батарей, а также в военной промышленности, в том числе, для производства боеприпасов, взрывчатых веществ и ядерного оружия.
Микропроцессор - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
США анонсируют новые санкции против Китая, пишут СМИ
14 октября 2023, 16:56
 
ТехнологииКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала