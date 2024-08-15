https://ria.ru/20240815/kitaj-1966386281.html

Китай ввел экспортный контроль на сурьму для защиты госбезопасности

Китай ввел экспортный контроль на сурьму для защиты госбезопасности - РИА Новости, 15.08.2024

Китай ввел экспортный контроль на сурьму для защиты госбезопасности

Китай введет экспортный контроль на сурьму и связанные с ней элементы и технологии с целью защиты государственной безопасности, сообщило в четверг минкоммерции... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T13:49

2024-08-15T13:49

2024-08-15T13:49

технологии

китай

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ПЕКИН, 15 авг - РИА Новости. Китай введет экспортный контроль на сурьму и связанные с ней элементы и технологии с целью защиты государственной безопасности, сообщило в четверг минкоммерции Китая. Соответствующие ограничения вступят в силу 15 сентября. Ведомство отметило, что решение было принято с целью "защиты государственной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств в сфере нераспространения". Так, без специального разрешения нельзя будет экспортировать вещества, технологии и оборудование, связанные с сурьмой - сурьмяную руду, в том числе, в форме кусков, гранул, порошка, кристаллов и так далее; металлическую сурьму; оксид сурьмы, триметилсурьму и другие органические соединения сурьмы, степень чистоты которых превышает 9,999%; технологию деления сурьмы и золота и так далее. Также под экспортный контроль подпадают вещества и технологии, связанные с сверхтвердыми материалами. Как указало ведомство, для экспорта этих веществ операторам будет необходимо пройти процедуры получения экспортной лицензии и предоставить другие документы. Сурьма относится к стратегическим видам минеральных ресурсов. Она широко используется в полупроводниковой промышленности, для производства аккумуляторных батарей, а также в военной промышленности, в том числе, для производства боеприпасов, взрывчатых веществ и ядерного оружия.

https://ria.ru/20240426/kitay-1942601999.html

https://ria.ru/20231014/ssha-1902785019.html

китай

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технологии, китай