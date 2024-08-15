https://ria.ru/20240815/kisida-1966312760.html

Кисида не упомянул о роли Японии во Второй мировой на траурной церемонии

Кисида не упомянул о роли Японии во Второй мировой на траурной церемонии - РИА Новости, 15.08.2024

Кисида не упомянул о роли Японии во Второй мировой на траурной церемонии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей речи на церемонии памяти погибших во Второй мировой войне, которая проходит в 79-ю годовщину объявления о выходе... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T08:39

2024-08-15T08:39

2024-08-15T08:39

в мире

япония

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

фумио кисида

нарухито

вторая мировая война (1939-1945)

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ТОКИО, 15 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей речи на церемонии памяти погибших во Второй мировой войне, которая проходит в 79-ю годовщину объявления о выходе Японии из Второй мировой войны, не упомянул о роли Японии в этой войне и об ответственности страны за разрушения и жертвы в странах Азии. Трансляция шла на канале NHK и в интернете. "На прошлой войне было потеряно три с лишним миллиона жизней. Те, кто волнуясь за судьбу страны и желая счастья своим семьям, пал на полях сражений. Те, кто после войны погиб далеко в чужой земле. Те, кто стал жертвами атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, бомбардировок разных городов, боев на Окинаве. Сейчас я молюсь об упокоении их душ", - сказал Кисида. В своей речи он вновь не стал уточнять, какая страна произвела атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а также бомбила другие города, включая Токио, который был стерт с лица земли весной 1945 года. Он пообещал, что Япония продолжит прилагать усилия во имя мира и процветания в мире, а также для укрепления и поддержания открытого и свободного мирового порядка, основанного на верховенстве закона. В то же время выступавший на церемонии император Нарухито отметил, что оглядывается "на прошлое с глубоким раскаянием" и выразил желание, чтобы ужасы войны больше не повторились. Церемония проходила в зале боевых искусств Ниппон Будокан, ее гостями стали 4300 человек. Во Второй мировой войне, в которой Япония выступала на стороне нацисткой Германии, она потеряла 3,1 миллиона человек. На церемонии присутствовали члены правительства, императорская чета. В полдень объявляется минута молчания. Япония отмечает 79-ю годовщину с того дня, когда император Японии Хирохито – дедушка нынешнего императора - объявил об выходе Японии из Второй мировой войны, что стало фактическим признанием поражения Японии. В Японии в этот день проходит церемония памяти жертв Второй мировой войны.

https://ria.ru/20231117/yaponiya-1910032031.html

https://ria.ru/20240620/oppengeymer-1954274131.html

https://ria.ru/20240806/yaponiya-1964296640.html

япония

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, хиросима (префектура), нагасаки (город), фумио кисида, нарухито, вторая мировая война (1939-1945)