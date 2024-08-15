Кисида не упомянул о роли Японии во Второй мировой на траурной церемонии
Премьер Кисида не уточнил, какая страна произвела атомные бомбардировки Японии
© Фото : Офис президента УкраиныПремьер-министр Японии Фумио Кисида
© Фото : Офис президента Украины
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
ТОКИО, 15 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей речи на церемонии памяти погибших во Второй мировой войне, которая проходит в 79-ю годовщину объявления о выходе Японии из Второй мировой войны, не упомянул о роли Японии в этой войне и об ответственности страны за разрушения и жертвы в странах Азии. Трансляция шла на канале NHK и в интернете.
"На прошлой войне было потеряно три с лишним миллиона жизней. Те, кто волнуясь за судьбу страны и желая счастья своим семьям, пал на полях сражений. Те, кто после войны погиб далеко в чужой земле. Те, кто стал жертвами атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, бомбардировок разных городов, боев на Окинаве. Сейчас я молюсь об упокоении их душ", - сказал Кисида.
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В своей речи он вновь не стал уточнять, какая страна произвела атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а также бомбила другие города, включая Токио, который был стерт с лица земли весной 1945 года.
Он пообещал, что Япония продолжит прилагать усилия во имя мира и процветания в мире, а также для укрепления и поддержания открытого и свободного мирового порядка, основанного на верховенстве закона.
В то же время выступавший на церемонии император Нарухито отметил, что оглядывается "на прошлое с глубоким раскаянием" и выразил желание, чтобы ужасы войны больше не повторились.
Церемония проходила в зале боевых искусств Ниппон Будокан, ее гостями стали 4300 человек. Во Второй мировой войне, в которой Япония выступала на стороне нацисткой Германии, она потеряла 3,1 миллиона человек. На церемонии присутствовали члены правительства, императорская чета. В полдень объявляется минута молчания.
Япония отмечает 79-ю годовщину с того дня, когда император Японии Хирохито – дедушка нынешнего императора - объявил об выходе Японии из Второй мировой войны, что стало фактическим признанием поражения Японии. В Японии в этот день проходит церемония памяти жертв Второй мировой войны.