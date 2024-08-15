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Белый дом не знает, как Россия ответит на нападение ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 15.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:07 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/kirbi-1966467460.html
Белый дом не знает, как Россия ответит на нападение ВСУ на Курскую область
Белый дом не знает, как Россия ответит на нападение ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 15.08.2024
Белый дом не знает, как Россия ответит на нападение ВСУ на Курскую область
США не знают, как ответит Россия на нападение ВСУ на Курскую область, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T19:07
2024-08-15T19:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
джон кирби
владимир путин
вооруженные силы украины
сша
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. США не знают, как ответит Россия на нападение ВСУ на Курскую область, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Трудно сказать… Мы не можем с уверенностью сказать, что сделает (президент РФ Владимир - ред.) Путин", - сказал он журналистам, комментируя возможную ответную реакцию Москвы на террористическое нападение Киева на Курскую область, в результате которого погибли мирные жители. Кирби добавил, что Вашингтон внимательно следит за перемещениями российских войск. Он также затруднился ответить на вопрос о том, сумеют ли ВСУ, по мнению Вашингтона, удержать контроль над занятой территорией в Курской области. По словам представителя Белого дома, он попросту не обладает квалификацией, чтобы обсуждать эту тему, ровно как и военные операции украинских войск в целом. "Я не могу и не стану говорить об операциях ВСУ, да и не в состоянии этого делать. Я не могу судить об их намерениях и конечных целях, а также об их возможностях достичь этих целей", - отметил Кирби. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/pentagon-1966436937.html
https://ria.ru/20240815/minoborony-1966436574.html
https://ria.ru/20240815/podoljak-1966335355.html
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в мире, россия, курская область, джон кирби, владимир путин, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Джон Кирби, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, США
Белый дом не знает, как Россия ответит на нападение ВСУ на Курскую область

Кирби: США не знают, как Россия ответит на атаки ВСУ в Курской области

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. США не знают, как ответит Россия на нападение ВСУ на Курскую область, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Трудно сказать… Мы не можем с уверенностью сказать, что сделает (президент РФ Владимир - ред.) Путин", - сказал он журналистам, комментируя возможную ответную реакцию Москвы на террористическое нападение Киева на Курскую область, в результате которого погибли мирные жители.
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Кирби добавил, что Вашингтон внимательно следит за перемещениями российских войск.
Он также затруднился ответить на вопрос о том, сумеют ли ВСУ, по мнению Вашингтона, удержать контроль над занятой территорией в Курской области. По словам представителя Белого дома, он попросту не обладает квалификацией, чтобы обсуждать эту тему, ровно как и военные операции украинских войск в целом.
"Я не могу и не стану говорить об операциях ВСУ, да и не в состоянии этого делать. Я не могу судить об их намерениях и конечных целях, а также об их возможностях достичь этих целей", - отметил Кирби.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьДжон КирбиВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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