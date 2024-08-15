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Google подтвердила кибератаки на штабы Трампа и Байдена - РИА Новости, 15.08.2024
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02:18 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/kiberataki-1966293283.html
Google подтвердила кибератаки на штабы Трампа и Байдена
Google подтвердила кибератаки на штабы Трампа и Байдена - РИА Новости, 15.08.2024
Google подтвердила кибератаки на штабы Трампа и Байдена
Компания Google подтвердила хакерские атаки якобы со стороны Ирана на штаб президента США Джо Байдена, а также на предвыборный штаб экс-президента Дональда... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T02:18
2024-08-15T02:18
в мире
технологии
сша
иран
тегеран (город)
дональд трамп
джо байден
роджер стоун
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Компания Google подтвердила хакерские атаки якобы со стороны Ирана на штаб президента США Джо Байдена, а также на предвыборный штаб экс-президента Дональда Трампа. "APT42 (название предполагаемой хакерской группировки - ред.), субъект, пользующийся поддержкой правительства Ирана... в мае и июне объектами атак стали личные электронные почтовые ящики примерно десятка человек, связанных с президентом Байденом и бывшим президентом Трампом, в том числе действующих и бывших чиновников правительства США и людей, связанных с предвыборными кампаниями", - говорится в отчете, опубликованном на сайте Google. В отчете также сообщается, что предполагаемая хакерская группировка "не выказывает намерения прекратить попытки взлома" аккаунтов и применяет новые тактики. Google предупредила участников обоих штабов, что в компании наблюдают "повышенную вредоносную активность, исходящую из других стран", подчеркнув необходимость соблюдения мер безопасности по защите аккаунтов электронной почты. Сообщается, что предполагаемые хакеры смогли взломать аккаунт электронной почты Gmail "высокопоставленного политического консультанта", при этом Google не уточнила, принадлежал ли аккаунт стороннику и бывшему советнику Трампа Роджеру Стоуну. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что ФБР в июне начало расследование предполагаемых попыток хакерских атак якобы со стороны Ирана, направленных на советников кампании вице-президента США Камалы Харрис, а также на предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа. Три сотрудника кампании Байдена-Харрис получили фишинговые письма, которые могли дать злоумышленнику доступ к сообщениям. По данным газеты, попытка фишинга, по всей видимости, привела к взлому переписки по крайней мере одного человека, формально не связанного ни с одной из кампаний - сторонника и бывшего советника Трампа Роджера Стоуна. Американские СМИ ранее сообщили, что штаб Трампа подвергся кибератаке со стороны зарубежных хакеров. Утверждалось, что взломщики, предположительно, получили несанкционированный доступ к внутренней корреспонденции штаба. Правоохранительные органы США не исключали, что за кибератакой стоял Иран. При этом, выступая в понедельник на брифинге, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась подтвердить достоверность утверждений о причастности Тегерана к кибератаке на штаб политика-республиканца.
https://ria.ru/20240814/tramp-1966013042.html
https://ria.ru/20240412/khakery-1939483670.html
https://ria.ru/20240813/fbr-1965827824.html
сша
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в мире, технологии, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп, джо байден, роджер стоун, google, фбр
В мире, Технологии, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Джо Байден, Роджер Стоун, Google, ФБР
Google подтвердила кибератаки на штабы Трампа и Байдена

Google подтвердила хакерские атаки со стороны Ирана на штабы Байдена и Трампа

© AP Photo / Manuel Balce CenetaБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Компания Google подтвердила хакерские атаки якобы со стороны Ирана на штаб президента США Джо Байдена, а также на предвыборный штаб экс-президента Дональда Трампа.
"APT42 (название предполагаемой хакерской группировки - ред.), субъект, пользующийся поддержкой правительства Ирана... в мае и июне объектами атак стали личные электронные почтовые ящики примерно десятка человек, связанных с президентом Байденом и бывшим президентом Трампом, в том числе действующих и бывших чиновников правительства США и людей, связанных с предвыборными кампаниями", - говорится в отчете, опубликованном на сайте Google.
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В отчете также сообщается, что предполагаемая хакерская группировка "не выказывает намерения прекратить попытки взлома" аккаунтов и применяет новые тактики.
Google предупредила участников обоих штабов, что в компании наблюдают "повышенную вредоносную активность, исходящую из других стран", подчеркнув необходимость соблюдения мер безопасности по защите аккаунтов электронной почты.
Сообщается, что предполагаемые хакеры смогли взломать аккаунт электронной почты Gmail "высокопоставленного политического консультанта", при этом Google не уточнила, принадлежал ли аккаунт стороннику и бывшему советнику Трампа Роджеру Стоуну.
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Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что ФБР в июне начало расследование предполагаемых попыток хакерских атак якобы со стороны Ирана, направленных на советников кампании вице-президента США Камалы Харрис, а также на предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа. Три сотрудника кампании Байдена-Харрис получили фишинговые письма, которые могли дать злоумышленнику доступ к сообщениям. По данным газеты, попытка фишинга, по всей видимости, привела к взлому переписки по крайней мере одного человека, формально не связанного ни с одной из кампаний - сторонника и бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.
Американские СМИ ранее сообщили, что штаб Трампа подвергся кибератаке со стороны зарубежных хакеров. Утверждалось, что взломщики, предположительно, получили несанкционированный доступ к внутренней корреспонденции штаба. Правоохранительные органы США не исключали, что за кибератакой стоял Иран.
При этом, выступая в понедельник на брифинге, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась подтвердить достоверность утверждений о причастности Тегерана к кибератаке на штаб политика-республиканца.
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В миреТехнологииСШАИранТегеран (город)Дональд ТрампДжо БайденРоджер СтоунGoogleФБР
 
 
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